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МТС расширила сеть NB-IoT для интернета вещей в промышленных городах Томской области

Телеком Инфраструктура

Оператор связи МТС сообщил о расширении географии первой сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории Томской области. Инфраструктура для работы перспективных технологий интернета вещей развернута в Стрежевом и Северске.

Главная особенность NB-IoT по сравнению с другими стандартами для M2M – увеличенная емкость сети. Это значит, что одновременно можно подключить сотни или даже тысячи датчиков. При этом устройства обладают исключительной автономностью: они способны работать без подзарядки до десяти лет в самых сложных условиях прохождения сигнала.

Первая в области сеть основе NB-IoT была запущена и протестирована в Томске в мае 2019 г. Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Томской области и обеспечивает быстрое и безопасное подключение и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков, что позволит внедрять в городах Томской области решения «умного города», а бизнесу региона существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей.

«Томская область всегда нацелена на внедрение передовых технологий в производство. Стрежевое и Северск – города с якорными для экономики региона предприятиями, в том числе нефтяной отрасли, где использование NB-IoT может гарантировать точные прогнозы, экономию ресурсов и обеспечить автоматизацию процессов. Эта технология особенно актуальна, если учитывать особенности нашего климата и удалённость населенных пунктов», – сообщает директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

Решения на базе NB-IoT помимо промышленной, востребованы в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт, энергетика, ЖКХ, ритейл, медицина.



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