Оптика в каждый дом: еще три населённых пункта Нефтеюганского района ХМАО-Югры получили высокоскоростной интернет «Ростелекома»

«Ростелеком» завершил строительство инновационной оптической сети еще в трех населенных пунктах Нефтеюганского района: поселениях Каркатеевы, Лемпино и Салым. Почти две тысячи семей впервые получили доступ к современным услугам связи.

«Ростелеком» построил около 15 км оптических линий, подключив к ним более 60 многоквартирных домов. Их жители уже сегодня могут воспользоваться быстрым интернетом на скорости до 500 Мбит/с, интерактивным телевидением и цифровой телефонией, а также протестировать новинку телеком-рынка – интеллектуальный сервис онлайн-контроля «Умный дом».

«Доступ к современным услугам связи делает жизнь сельских жителей более комфортной и независимой, дает им множество совершенно новых возможностей: от онлайн-образования до построения собственного бизнеса и дистанционного получения государственных услуг в электронном виде. Развивая и расширяя оптическую инфраструктуру в регионе, мы планомерно двигаемся к реализации государственной программы «Цифровая экономика» на территории Югры», – сказал директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

«Сегодня высокоскоростной доступ в сеть интернет – это важная составляющая социального развития любой территории. Современные оптические сети, которые появились в трех наших поселках благодаря партнерству с компанией «Ростелеком», открывают новые возможности для жителей района, например, при получении электронных государственных и муниципальных услуг, дистанционного обучения, организации досуга. Развитие инфраструктуры связи несомненно повышает уровень комфорта для жизни и работы сельчан», – отметила глава Нефтеюганского района ХМАО-Югры Галина Лапковская.