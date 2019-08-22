ТрансТелеКом стал основным оператором связи Международного аэропорта Саратова

Оператор связи ТрансТелеКом предоставил доступ в интернет, телефонную связь и другие телекоммуникационные услуги Международному аэропорту «Гагарин» города Саратова.

В рамках партнерства Макрорегион Верхневолжский компании ТрансТелеКом предоставил аэропорту доступ в интернет, каналы связи, услуги внутризоновой, междугородной и международной связи. Проект реализован благодаря активному участию и содействию ОАО «РЖД» и компании «Аэропорты Регионов».

«Доверить организацию комплекса услуг связи для аэропорта мы можем только по-настоящему надежной компании, хорошо зарекомендовавшей себя на телекоммуникационном рынке и обладающей всеми необходимыми компетенциями. Уверены, что договор, заключенный с компанией ТрансТелеКом, станет началом долгого и плодотворного сотрудничества», – отметил директор по ИТ УК «Аэропорты Регионов» Евгений Болгарин.