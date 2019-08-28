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В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» к интернету подключен первый социально значимый объект

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Первый социально значимый объект подключен к высокоскоростному интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Им стала читинская гимназия №21. На торжественной церемонии подключения присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов.

«Вместе с компанией “Транстелеком” в дальнейшем мы запустим во все школы края высокоскоростной интернет. В городских образовательных учреждениях – это 100 Мбит в секунду, в сельских – 50», – сказал министр.

Губернатор края отметил, что благодаря реализации проекта цифровизация затронет многие удаленные территории края, а в работу различных социально значимых объектов будут внедрены современные технологии.

«[Подключить первый в стране социально значимый объект в рамках нацпрограммы] это большая честь для нас», – сказал гендиректор «Транстелекома» Роман Кравцов. Он подчеркнул, что в соответствии с техническим заданием Минкомсвязи России для подключения использовалось отечественное телекоммуникационное оборудование.

На встрече Константина Носкова и Александра Осипова глава региона также указал на проблему доступности мобильной связи в отдаленных селах Забайкальского края и на приграничной территории.

«Есть села, которые не имеют возможности пользоваться мобильной связью, и в случае чрезвычайной ситуации люди не могут связаться с экстренными службами», – отметил Осипов.

Глава Минкомсвязи сообщил, что в Госдуму уже внесен законопроект об усовершенствовании универсальных услуг связи. Он, в частности, предполагает, что интернет придет во все населенные пункты страны с численностью населения от 100 человек, а не от 250, как сейчас. Кроме того, в тех населенных пунктах, где есть интернет, но нет мобильной связи, появится и она.

«Это будет законодательное обязательство и финансирование на несколько десятков миллиардов рублей в год по всей стране, что даст возможность сделать серьезный рывок в обеспечении населения качественной связью», – сказал Константин Носков.

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