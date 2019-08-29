ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхаки
Как разработать детальный план трансформации компании
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

«Билайн» доставит SIM-карты и покупки из интернет-магазина за два часа

Телеком Мобильная связь Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Логистика

«Билайн» за два часа доставит покупки, которые клиенты совершают в интернет-магазине компании. Услуга «Быстрая доставка» распространяется на SIM-карты, любые устройства или аксессуары. Она позволит получить покупку из интернет-магазина в несколько раз быстрее, чем до ее запуска.

Чтобы воспользоваться быстрой доставкой SIM-карт и оборудования, клиенту достаточно выбрать соответствующую опцию при покупке. Стоимость доставки оборудования и аксессуаров составляет 300 руб., SIM-карты привозят бесплатно. Сейчас быстрая доставка производится в Москве и Санкт-Петербурге, до конца года территорию планируется увеличить до 17 городов.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису «Вымпелкома» Юрий Смагаринский сказал: «Цены и ассортимент в различных интернет-магазинах одинаковые. Услуга быстрой доставки оборудования и SIM-карт стала хорошим дифференциатором. Если у клиента есть выбор из двух близких по цене и качеству товаров, вероятнее всего, он выберет тот, который получит быстрее, дешевле и с дополнительными сервисами. "Билайн" предоставил клиентам эту возможность и увеличил привлекательность интернет-магазина. По внутренним данным компании, доля продаж интернет-магазина в общем объеме продаж увеличилась в первом полугодии 2019 г. и составляет 10%. В онлайн-магазине доля клиентов, которые покупают устройства стоимостью выше 30 тыс. руб., в три раза больше чем в офлайн-рознице, а средний чек в два раза выше».

Удобство услуги ускоренной доставки увеличивает использование технологии автоматической регистрации абонентов. Она упрощает оформление SIM-карт и позволяет быстрее стать абонентом компании. Веб-интерфейс, разработанный оператором, обеспечивает полностью автоматизированный процесс, который включает в себя распознавание и проверку подлинности документа, удостоверяющего личность. Эксклюзивным поставщиком ИТ-решения для распознавания и проверки документов для процессов продаж и обслуживания стал российский разработчик систем искусственного интеллекта «Смарт энджинс сервис». Интегрирует решение компания «Философия.ИТ».

Высокое быстродействие и точность распознавания документов достигается благодаря разработкам «Смарт энджинс сервис» в области обучения глубоких сверхточных нейронных сетей и технологий зрительного интеллекта. Технология работает в режиме реального времени и способна мгновенно обрабатывать изображение паспорта РФ.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» потратит 4,2 млрд на перенос ГИС из своего проблемного ЦОДа, чтобы исполнить 700-миллионный госконтракт

«Билайн» займется созданием цифровой экономики Санкт-Петербурга

АФК «Система» превратит старые АТС в склады для платного хранения вещей

МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград»

Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту

«Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию

Техника

Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM

5 мифов о неоригинальных картриджах

Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM

Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Тема месяца

Обзор: Облачные сервисы 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики услуг IaaS и SaaS

Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии