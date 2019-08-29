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«Билайн» предоставит технологии для развития инфраструктуры Санкт-Петербурга

Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе

«Вымпелком» и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровой экономики на территории города.

По условиям соглашения, «Билайн» будет предоставлять свои технологические решения для реализации национальных программ и проектов. Результаты анализа больших данных оператора и решения с применением искусственного интеллекта будут направлены на развитие компетенций и ресурсов в области «умного» градостроительства, а также усовершенствование информационно-технологической инфраструктуры региона.

Приоритетными направлениями для внедрения технологий в регионе станут: транспортная инфраструктура, территориальное планирование, создание доступной и безопасной среды, а также внедрение инновационных пилотных проектов и их последующее развитие.

Александр Шведов, директор «Вымпелкома» по работе с государственным сектором, сказал: «Взаимодействие с региональными правительствами – одно из ключевых направлений нашей компании, и у нас уже есть решения для построения цифровой экосистемы, как в масштабах города, так и целой страны. Наряду с другими инновационными проектами "Билайн" активно внедряет и тестирует «умные» решения для городской инфраструктуры – системы "умного" учета электроэнергии в Марьино, проекты использования больших данных для развития туристической и транспортной инфраструктуры во многих регионах страны.

Денис Чамара, председатель комитета информатизации Санкт-Петербурга, отметил: «Развитие цифровой экономики – важнейшее условие конкурентоспособности региона и страны в целом. И сейчас мы максимально сосредоточены на модернизации системы, чтобы в ближайшие 5-7 лет вывести на новый уровень повседневную жизнь человека, производственные отношения и другие важнейшие отрасли в структуре экономики».

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