Ростех представил на МАКС-2019 комплекс сотовой подвижной связи

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс «Фотон-ПАК ПБ» для обеспечения мобильной связи в труднодоступных и удаленных районах. Устройство формирует обособленную локальную сеть GSM с возможностью подключения к сетям сотовой связи, а также телефонным сетям общего пользования и специального назначения.

«Фотон-ПАК ПБ» позволяет создавать локальную криптозащищенную сеть и состоит из базовой станции GSM и автоматизированного рабочего места. Благодаря функции распознавания абонентов «свой-чужой», комплекс формирует список пользователей для регулирования сотовой связи и не допускает несанкционированный доступ в периметр сети.

«Разработка ориентирована, прежде всего, на компании, реализующие проекты строительства нефтяной, газотранспортной, электросетевой, промышленной и железнодорожной инфраструктуры в районах с низким качеством или полным отсутствием сотовой и стационарной связи. Также новинка будет востребована службами, работающими в зонах стихийных бедствий, в ходе ликвидации последствий ЧС. Программно-аппаратный комплекс позволяет оперативно разворачивать и масштабировать локальные сети GSM для обеспечения бесперебойной связи в любой местности, в том числе на движущихся объектах», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Фотон-ПАК ПБ» имеет компактные размеры, характеризуется надежностью и удобством в эксплуатации. Радиус покрытия станции в базовой комплектации составляет 2 километра, но по требованию заказчика, за счет применения более мощных антенн, зона покрытия может быть увеличена до нескольких десятков километров.