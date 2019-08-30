МТС запустил первую пилотную зону 5G в Москве для технологий Smart City

Российский оператор связи МТС и компания Huawei при содействии правительства Москвы объявляют о запуске постоянно действующей пилотной зоны 5G на ВДНХ.

МТС запустила сеть 5G в диапазоне 28 ГГц на ВДНХ в районе павильона «Умный город» Департамента информационных технологий Москвы. Пилотная зона МТС в первую очередь рассчитана на тестирование решений Smart City, в том числе направленных на повышение безопасности, развитие транспортной системы и систем управления городскими службами и разработку для города продуктов на основе дополненной и виртуальной реальности.

Планируется, что на территории тестовой зоны МТС откроет лабораторию 5G для стартапов, разрабатывающих продукты на основе сети пятого поколения по целому ряду направлений, в том числе в сфере облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚), IoT и новых форматов вычисления и хранения данных.

В 2020 г. пилотная зона 5G будет действовать на большей части территории ВДНХ.

«Мы сотрудничаем с лидерами ИТ-отрасли и стремимся дать широкие возможности для тестирования инновационных решений и их внедрения в Москве. 5G даст толчок к развитию интернета вещей, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и многих других технологий будущего, которые сделают жизнь москвичей еще более комфортной», – отметил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

«Москва является для МТС приоритетным городом для реализации инновационных решений. По нашим прогнозам, мы ожидаем семикратный рост трафика 5G в Москве к 2025 г. Это говорит о том, что столице необходимо максимально оперативное и качественное развертывание сети пятого поколения для развития телеком-инфраструктуры, цифровых сервисов для жителей и экономики столицы в целом», – отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров.

Создание пилотной зоны – первый этап реализации соглашения с правительством Москвы о сотрудничестве по развитию 5G в Москве, подписанного мэром Москвы С.Собяниным и президентом МТС А.Корня на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 г. Всего в рамках соглашения МТС инвестирует порядка 20 млрд руб. в развитие 5G-сети в Москве.