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МТC, Nokia и Qualcomm провели первые в России тесты предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Техника

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, совместно с компаниями Nokia и Qualcomm Technologies объявил об успешном завершении первых в России пользовательских тестов предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G, в результате которых в пилотной сети 5G достигнута скорость передачи данных до 2,1 Гбит/сек.

Тесты проводились в Москве в лаборатории Nokia в пилотной сети МТС миллиметрового диапазона (28 ГГц) на базе коммерческого оборудования Nokia, включая системный модуль и антенные системы 5G AirScale, с использованием SIM-карт МТС и предкоммерческого смартфона Samsung S10 5G на базе платформы Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50.

В ходе тестов осуществлялись голосовые вызовы, видеозвонки, выход в интернет, загрузка файлов, а также передача данных с сервера лаборатории через базовую станцию 5G на смартфон со скоростью передачи данных в нисходящем канале (downlink) до 2,1 Гбит/с

«Совсем недавно мы тестировали прототипы абонентского 5G оборудования размером со шкаф, а сегодня вместе с партнерами демонстрируем в обычных пользовательских условиях работу 5G смартфона, внешне ничем не отличимого от обычного 4G устройства. В конце текущего – начале следующего года в розничной сети МТС появятся первые 5G смартфоны и роутеры, чтобы наши клиенты смогли убедиться во всех преимуществах стандарта нового поколения, пользуясь скоростным мобильным интернетом и цифровыми сервисами в пилотных сетях 5G от МТС», – отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

«Мы подтверждаем свою готовность поддерживать компанию МТС в реализации огромного потенциала 5G в России. Мы последовательно реализуем с компанией МТС совместные проекты, направленные на обеспечение полной готовности сети МТС для предоставления услуг 5G абонентам компании. Успешное проведение данного теста является важным этапом процесса формирования экосистемы 5G в России и создания еще более подключенного общества», – отметил вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо.

«Успешное тестирование предкоммерческого 5G смартфона на работающем сегменте сети МТС открывает эру нового поколения связи в России. Миллиметровый диапазон позволяет обеспечить практически неограниченную емкость сети при поддержке гигабитных скоростей и минимальном времени задержки в локациях с экспоненциально растущим трафиком в больших городах, а технологии Qualcomm, используемые для создания высокопроизводительных смартфонов, позволят абонентам МТС получить целую гамму новых сервисов и приложений», – отметила вице-президент Qualcomm по развитию бизнеса в Восточной Европе Юлия Клебанова.

«В партнерстве с ведущими телеком-операторами Samsung обеспечивает российским пользователям доступ к технологии 5G одним из первых в мире. Результаты успешно проведенных испытаний наглядно демонстрируют, какие преимущества данная технология может принести абонентам МТС в России. Мы будем продолжать наше сотрудничество с партнерами с целью расширения возможностей технологии 5G для индивидуальных пользователей и бизнеса», – отметил вице-президент и глава Samsung Mobile в России Ким Бум Джин.

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