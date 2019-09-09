ДИТ Москвы и Управление Роспотребнадзора по городу Москве подписали соглашение об информационном взаимодействии

Правительство Москвы и Управление Роспотребнадзора по городу Москве реализуют пилотный проект, который упростит операторам сотовой связи получение санитарно-эпидемиологических заключений и других документов, необходимых для установки базовых станций. Соглашение об информационном взаимодействии 6 сентября 2019 г. подписали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко и руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева.

«Развитие такого крупного мегаполиса, как Москва, невозможно без быстрой и надежной связи. Операторы “большой четверки” уже приступили к пилотированию сетей связи пятого поколения. В перспективе 5G даст городу возможность реализовать прорывные проекты в медицине, транспорте и городском хозяйстве. Но для этого потребуется создать принципиально новую инфраструктуру связи. И наша задача – помочь операторам, упростить для них получение разрешительной документации, которая необходима для установки базовых станций», – сказал министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.

Министр отметил, что сегодня на получение всей разрешительной документации уходит от 9 до 12 месяцев. Оптимизация процессов и перевод этих услуг в электронный вид позволит сократить сроки выдачи разрешений в три раза.

«Для нас это соглашение очень важно. Оно позволит нам выйти на совершенно другой уровень эффективности, оптимизировать выдачу разрешительной документации – и, соответственно, ускорить развитие сотовой связи в Москве. Сейчас в городе установлено около 60 тысяч базовых станций, появление 5G предусматривает гораздо большее их количество. Мы понимаем, что город должен динамично развиваться, и поддерживаем инициативу Правительства Москвы по внедрению современных цифровых решений. Но при этом для нас важно, чтобы любое развитие технологий никоим образом пагубно не влияло на здоровье москвичей. Сегодня в России по сравнению с другими странами мира одни из самых строгих норм электромагнитного излучения. Предельно допустимые уровни электромагнитного излучения, которые сегодня определены санитарно-эпидемиологическими правилами – абсолютно безопасны. ДИТ Москвы активно развивает город в части технологий, мы же стоим на страже здоровья горожан. Сегодня мы объединили наши цели и в рамках пилота совместными усилиями будем проводить научно-исследовательские изыскания с привлечением лабораторной базы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», чтобы исследовать влияние 5G»,– сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева.

Реализация пилотного проекта позволит операторам сотовой связи подавать заявления на оформление заключений Роспотребнадзора на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы – mos.ru. Информацию о результатах рассмотрения заявлений также можно будет получить в электронном виде.

Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие при проведении научно-исследовательской работы по оценке влияния новых беспроводных технологий, в том числе 5G, на городскую среду и организм человека.