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Мегафон и администрация Владимирской области договорились о развитии цифровой экономики

Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе

Мегафон и администрация Владимирской области подписали соглашение о взаимодействии по созданию цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной программы «Цифровая экономика». Соглашение подписали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и генеральный директор Мегафона Геворк Вермишян. Стороны договорились о сотрудничестве с целью совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрению цифровых проектов, которые решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.

«Мегафон обладает широким спектром различных решений и готов к их внедрению на территории региона. На основе анализа Big Data мы уже предлагаем решения социальной значимости для управления туристическими потоками и городской инфраструктурой. Мы уверены, что наше сотрудничество будет способствовать цифровизации региона в целом и решению важных социальных задач», — сказал генеральный директор Мегафона Геворк Вермишян.

«Наличие мобильной связи и интернета являются показателем безопасности и качества жизни людей. Из любого населенного пункта региона должна быть возможность дозвониться до оперативных служб: скорой помощи, МЧС, полиции. Жители сельских территорий наравне с горожанами должны иметь возможность с мобильного устройства зайти на интернет-портал Госуслуг, записаться к врачу и так далее. Необходимо снять барьеры коммуникации для бизнеса», — отметил Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области.



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