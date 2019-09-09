В Московской области появился «ИТ-заряженный» мультипарк

Компания «Мастертел», оператор связи Москвы и Московской области, подключила мультифункциональный парк класса А+ «Сынково» к самой мощной в столичном регионе волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект». Протяженность сети составляет более 10 тыс. км.

На территории «Сынково» разместится дата-центр шаговой доступности 3data, построенный по модели франчайзинга. Мультипарк обеспечен надежными соединениями с помощью прямых оптических волокон со всеми бизнес-центрами и центрами обработки данных Москвы и Подмосковья, а также доступом к облачной инфраструктуре.

У резидентов мультипарка «Сынково» появились все необходимые инструменты для ведения высокотехнологичного бизнеса, успешность которого во многом зависит от надежности, отказоустойчивости и функциональности, ИТ- и телекоммуникационных систем. Без подобных решений невозможен переход к цифровой экономике. Офисы мультипарка по уровню ИТ-оснащения соответствуют лучшим столичным бизнес-центрам. Оптимальное расположение «Сынково» позволяет сократить издержки и повысить эффективность и прибыльность бизнеса.

Компании мультипарка получили полный доступ к современным телекоммуникационным услугам, гарантирующим качественную бесперебойную связь. Среди них премиальный доступ в сеть Интернет, телефонные решения (Е1, SIP, аналоговая и виртуальная АТС, call-центры, «красивые» телефонные номера), облачные решения, в том числе облачное видеонаблюдение, резервные «темные» волокна и международные каналы связи.

Компании и операторы связи Подольского района смогут размещать оборудование в локальном дата-центре мультипарка (аренда стоек и юнитов), арендовать современную виртуальную инфраструктуру (IaaS, BaaS, SaaS, PaaS) и каналы связи L2VPN и L3VPN, а также получить доступ ко всем интернет-обменникам, CDN-операторам, системам хранения данных как резервного, так и архивного хранения.