МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока

Оператор связи МТС в ходе работы Восточного экономического форума заключил с администрациями Бурятии, Якутии, Камчатки, Сахалинской, Амурской областей и Хабаровского края ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на цифровизацию экономики, городского хозяйства и социальной сферы регионов.

Основными направлениям сотрудничества станут решения Smart City в сфере цифровизации сбора и переработки бытовых отходов, проекты по геоаналитике, которые на основе Big Data МТС позволят создавать «цифровые копии» городов, «умные» решения по аналитике туристических потоков на территории Дальнего Востока, а также реализация проектов, направленных на повышение уровня доступности цифровых услуг и финансовых сервисов для населения региона, в том числе внедрение платформы «Активный горожанин».

На Камчатке МТС создаст в столице края систему мониторинга состояния несущих стен зданий, что позволит в режиме онлайн предупреждать обрушения в моменты природных катаклизмов. Также Камчатский край станет первым регионом на Дальнем Востоке, где с помощью Big Data будет осуществляться анализ туристических потоков. Благодаря «умному освещению» уличные фонари в городе будут включаться только в сумерках или ночью и при нахождении людей на улицах. Это поможет экономить на электроснабжении и расширить освещаемые зоны в темное время суток.

МТС инвестирует в цифровизацию Хабаровского края более 1,4 млрд руб. до конца 2021 г. При разработке областных и муниципальных цифровых проектов планируется использовать широкий спектр технологий, на которых специализируется МТС: системная интеграция, облачные сервисы, Big Data, искусственный интеллект, кибербезопасность, решения в области финтеха, мобильные приложения. Одним из элементов реализации соглашения станет создание и тестирование на территории региона проектов интернета вещей (IoT), в том числе на инновационной сети МТС NB-IoT, действующей в Хабаровском крае с апреля 2019 г.

В Республике Бурятия МТС инвестирует до конца 2021 г. 1 млрд руб. в ряд проектов, в том числе в цифровизацию системы сбора и переработки бытовых отходов, внедрение геоаналитики для обработки данных о туристическом потоке в крае, развитие цифровых услуг и финансовых сервисов для населения, а также запуск тестовых зон в рамках федеральной программы «Умный город».

В рамках соглашения между МТС и правительством Амурской области планируется сотрудничество при создании пилотных зон для тестирования цифровых продуктов и вертикальных решений в проектах модернизации инфраструктуры городских округов и городских поселений, а также реализация проектов по расширению доступности цифровых услуг и финансовых сервисов для населения Приамурья.

С правительством Республики (Саха) Якутии МТС планирует создать пилотные зоны Smart City с «умными» решениями в сфере ЖКХ, дорожного строительства и логистики, развивать медицинские цифровые сервисы, в том числе в удаленных населенных пунктах, внедрять проекты, повышающие безопасность городской среды и эффективность использования ресурсов региональной экономики.

Соглашение между МТС и правительством Сахалинской области предусматривает реализацию проектов по цифровизации экономики, городского хозяйства и социальной сферы. Планируется, что с использованием инструментов Big Data МТС проанализирует различные данные о численности туристов и их маршрутах для дальнейшего развития туристической инфраструктуры Сахалина и островов Курильской гряды.