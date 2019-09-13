Центр компетенций НТИ запустил первую БС в рамках тестовой зоны 5G

Сколковский институт науки и технологий запустил первую базовую станцию в рамках создания опытной зоны 5G для российских разработчиков оборудования на территории ИЦ Сколково. Радиооборудование базовой станции (БС) работает в диапазоне 4,8–4,99 ГГц в соответствии с разрешением на использование частот, которое было выдано Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для создания пилотной зоны сетей связи 5G.

ЦК НТИ были проведены первые успешные тесты БС на 5G-смартфонах Huawei Mate 20X, во время которых удалось достичь скорость более 300 Мбит/с (в полосе 50 МГц). В ближайшие дни начнутся испытания работы базовой станции с использованием решений отечественных производителей. Будет тестироваться оборудование транспортной сети («T8», ЭЛТЕКС) и ядро сети (НТЦ ПРОТЕЙ, «ИскраУралТЕЛ»).

Базовая станция поддерживает полосы до 50 МГц и технологию MIMO 4x4. Подключение абонентских устройств к ядру сети, также развернутого в рамках создания опытной зоны 5G, обеспечивает опция Non-Standalone (NSA). NSA использует сеть 4G для первичного подключения абонентского устройства с дальнейшим переходом на New Radio в режиме EN-DC.

Руководитель Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» при Сколтехе Дмитрий Лаконцев отметил: «Этот запуск – небольшой, но важный шаг в нужном направлении. У Сколтеха появился полноценный испытательный стенд для технологии 5G на текущем этапе ее развития. Наши цели – найти зарубежные решения, которые можно будет лицензировать в исходных кодах, а также провести отладку именно отечественного оборудования. Это первая в России открытая тестовая зона, развернутая в интересах российских разработчиков и производителей, а не конкретного иностранного вендора».

До конца года функционал базовых станций 5G будет расширен. Они будут поддерживать ширину полосы до 100 МГц и MIMO до 8х8.