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МТС в 1,5 раза увеличила скорости в омской 4G-сети

Телеком Инфраструктура Мобильная связь

Оператор МТС сообщил о завершении очередного этапа модернизации сети 4G в Омской области, которая позволила увеличить среднюю скорость мобильного 4G-интернета в областных населенных пунктах более чем в полтора раза.

Технические специалисты компании перераспределили частоты, используемые ранее для голосовой связи 2G, на передачу данных в сети LTE. В результате скорость мобильного интернета выросла на территории 27 районов области, включая небольшие населенные пункты. Изменения коснулись более чем 110 базовых станций МТС, которые работают по технологии LTE-1800, что обеспечило стабильный доступ к высокоскоростному интернету на территории большинства населенных пунктов в Тарском, Омском, Черлакском, Таврическом, Полтавском, Москаленском, Калачинском, Марьяновском и других районах Омской области. Кроме того, был улучшен сигнал внутри зданий и в местах плотной застройки. При этом качество голосовой связи осталось на высоком уровне за счет перевода большей доли голосового трафика в сеть 3G.

Также на всех базовых станциях с поддержкой LTE-2600 в городах Омск, Калачинск и Исилькуль оператор активировал технологию, которая позволяет также увеличить скорости передачи данных 4G, благодаря более гибкому подходу к использованию частотного спектра. В результате скорость в этих городах выросла в среднем на 60% и теперь достигает значений до 120 Мбит/с.

Новых скоростей мобильного интернета МТС достаточно для обмена видео- и аудиосообщениями в мессенджерах, «тяжелым» контентом, «стрима» в социальных сетях, просмотра вебинаров, удаленной работы и доступу к полезным сервисам, таким, как госуслуги или сайту пенсионного фонда.

«Благодаря «расширенной полосе» нашим омским абонентам стало «свободнее» в сети. Несмотря на то, что оптимизация частот завершилась совсем недавно, пользователи уже оценили скорости. В среднем еженедельный трафик вырос на 5% и имеет тренд к дальнейшему увеличению. В целом объем данных, переданных омичами через сети МТС, за год вырос в 1,4 раза, а трафик в сетях 4G увеличился на две трети. Все это мотивирует нас модернизировать сеть, внедрять новые технологии для обеспечения стабильно высокого качества мобильного интернета», - отметил технический директор филиала МТС в Омской области Олег Мякишев.

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