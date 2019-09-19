ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

«Мегафон» инвестирует 4,5 млрд рублей в цифровизацию Новосибирской области

Телеком Инфраструктура

Правительство Новосибирской области и «Мегафон» подписали соглашение о взаимодействии при создании цифровой среды в регионе, в рамках которого компания инвестирует более 4,5 миллиардов рублей.

Соглашение подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и директор по региональному развитию «Мегафона» Андрей Шишковский. Общая сумма инвестиций «Мегафона» составит 4,5 миллиарда рублей с 2019 по 2021 годы. Стороны договорились о сотрудничестве в области развития телеком-инфраструктуры и внедрения в Новосибирской области цифровых проектов, которые решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.

Одним из знаковых проектов «Мегафона» в Новосибирске станет расширение принципиально нового стандарта связи NB-IoT (Narrow Band Internet-of-Things), который открывает новые возможности для систем «умного города», промышленности, ЖКХ, энергетики и других отраслей экономики, где нужен постоянный контроль работы автоматизированных датчиков, приборов учета тепла, интегрированных ИТ-систем.

Кроме того, капитальные затраты будут направлены на расширение территории покрытия уже действующих сетей 2G, 3G и LTE на территории Новосибирской области, включая отдаленные населенные пункты, а также запуск центра обработки данных (ЦОДа) модульного типа мощностью 5 МВт с возможностью дальнейшего масштабирования до 20 МВт.

«Новосибирск для Мегафона — знаковый город, ведь именно здесь в 2012 году нами была запущена первая сеть 4G в России. С тех пор проникновение услуг связи и телематики в промышленности, логистике, торговле, образовании только увеличивается – сегодня более 98% компаний используют те или иные решения связи в своей работе. Новым соглашением с Новосибирской областью мы открываем, по сути, масштабный проект по созданию цифровой среды следующего уровня, основу которой составят инновационная сеть «Интернета вещей» для работы «умных» городов и масштабируемый ЦОД, который возьмет на себя обработку огромного массива данных», — сказал директор по региональному развитию «Мегафона» Андрей Шишковский.

«Соглашение с абсолютно конкретными инвестиционными планами и суммой инвестиций мы подписали с компанией «Мегафон2. Это соглашение будет направлено на расширение мощностей «Мегафона» в Новосибирской области. Важная часть этого соглашения — развитие покрытия территории НСО услугами связи. К соглашению также приложен реестр конкретных населенных пунктов — сегодня их около 40 до конца 2019 года — где должно быть обновлено и установлено оборудование сотовой связи», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Другие материалы рубрики

В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов

«Ростелеком» выдаст своим монтажникам ПО для составления договоров с абонентами за 4 секунды

Гигантская утечка обнажила подробности тотальной слежки за абонентами МТС

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября

CNews поздравляет с Днем программиста!

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro

Смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии