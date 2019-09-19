«Мегафон» инвестирует 4,5 млрд рублей в цифровизацию Новосибирской области

Правительство Новосибирской области и «Мегафон» подписали соглашение о взаимодействии при создании цифровой среды в регионе, в рамках которого компания инвестирует более 4,5 миллиардов рублей.

Соглашение подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и директор по региональному развитию «Мегафона» Андрей Шишковский. Общая сумма инвестиций «Мегафона» составит 4,5 миллиарда рублей с 2019 по 2021 годы. Стороны договорились о сотрудничестве в области развития телеком-инфраструктуры и внедрения в Новосибирской области цифровых проектов, которые решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.

Одним из знаковых проектов «Мегафона» в Новосибирске станет расширение принципиально нового стандарта связи NB-IoT (Narrow Band Internet-of-Things), который открывает новые возможности для систем «умного города», промышленности, ЖКХ, энергетики и других отраслей экономики, где нужен постоянный контроль работы автоматизированных датчиков, приборов учета тепла, интегрированных ИТ-систем.

Кроме того, капитальные затраты будут направлены на расширение территории покрытия уже действующих сетей 2G, 3G и LTE на территории Новосибирской области, включая отдаленные населенные пункты, а также запуск центра обработки данных (ЦОДа) модульного типа мощностью 5 МВт с возможностью дальнейшего масштабирования до 20 МВт.

«Новосибирск для Мегафона — знаковый город, ведь именно здесь в 2012 году нами была запущена первая сеть 4G в России. С тех пор проникновение услуг связи и телематики в промышленности, логистике, торговле, образовании только увеличивается – сегодня более 98% компаний используют те или иные решения связи в своей работе. Новым соглашением с Новосибирской областью мы открываем, по сути, масштабный проект по созданию цифровой среды следующего уровня, основу которой составят инновационная сеть «Интернета вещей» для работы «умных» городов и масштабируемый ЦОД, который возьмет на себя обработку огромного массива данных», — сказал директор по региональному развитию «Мегафона» Андрей Шишковский.

«Соглашение с абсолютно конкретными инвестиционными планами и суммой инвестиций мы подписали с компанией «Мегафон2. Это соглашение будет направлено на расширение мощностей «Мегафона» в Новосибирской области. Важная часть этого соглашения — развитие покрытия территории НСО услугами связи. К соглашению также приложен реестр конкретных населенных пунктов — сегодня их около 40 до конца 2019 года — где должно быть обновлено и установлено оборудование сотовой связи», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.