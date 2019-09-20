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ESET: 9% пользователей выбирают легальный контент

ПО Софт Телеком Контент

Согласно исследованию международной антивирусной компании ESET, большинство пользователей предпочитают пиратский контент лицензионному.

Респондентам предложили ответить на два вопроса, в которых можно было выбрать несколько вариантов ответа. Так, отвечая на вопрос «Какой контент вы “пиратите” чаще всего?», многие пользователи указали более одного вида контента.

52% опрошенных скачивают «взломанные» игры, 43% – смотрят нелицензионные фильмы и сериалы, 34% чаще слушают музыку с помощью нелегальных сервисов.

При этом всего 14% скачивают книги на «пиратских» сайтах, а 19% обычно устанавливают «взломанные» программы. И всего 9% интернет-пользователей всегда платят за лицензию.

Второй вопрос касался причин, которые мешают людям пользоваться легальным контентом.

75% участников опроса отпугивает высокая цена, неполный ассортимент легальных сервисов (34%) и неудобная система оплаты (16%). Четверть интернет-пользователей отказываются платить за лицензию по идейным соображениям.

ESET напоминает о необходимости соблюдать не только законы о борьбе с пиратством, но и правила безопасности в интернете. Наряду с нелицензионным контентом и «взломанными» играми на компьютер попадают вредоносные программы, поэтому необходимо использовать комплексные антивирусные решения.

Опрос проводился в сентябре 2019 г., в нем приняли участие более 2000 респондентов.

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