«Техносерв» протянул по морю связь для ExxonMobil
«Техносерв» завершил модернизацию морского участка радиорелейной линии проекта «Сахалин-1» длиной в 22 км. Заказчиком выступила компания «Эксон Нефтегаз Лимитед». После модернизации пропускная способность линии выросла втрое.
«Техносерв» выполнил заказ «Эксон Нефтегаз Лимитед»
Компания «Техносерв» завершила модернизацию морского участка радиорелейной линии связи между островом Сахалин и материковой частью Хабаровского края. Работы были выполнены по заказу «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочерней компании американского нефтегазовой корпорации ExxonMobil, которая является оператором проекта «Сахалин-1».
Необходимость модернизации была вызвана масштабами проекта «Сахалин-1» и сложными природно-климатическими условиями региона. Работы велись на участке линии, который соединяет Береговой центр подготовки Чайво на Сахалине и нефтеотгрузочный терминал в населенном пункте Де-Кастри в Хабаровском крае. Эта линия является главным средством связи между объектами «Сахалин-1», расположенными в Невельском проливе.
Технические особенности работ
Длина реконструированного морского участка линии составила 22 км. В результате модернизации пропускная способность служебной линии выросла в три раза. На каждом из двух объектов пришлось заменить устаревшее радиорелейное оборудование на современное решение уровня NEC 5000IPS.
«Техносерв» провел установку и настройку станционного и каналообразующего оборудования, заменил антенное оборудование, протестировал волноводный кабель, а также проверил работу сервисов и технологической связи.
Компания отмечает, что повышенное внимание пришлось уделить настройке антенн для получения максимального уровня сигнала. Отдельно была проведена замена антенных обтекателей, которые защищают антенны от дождя, снега, ветра и эрозии.
По словам Бориса Бородянского, вице-президента по продажам в «Техносерве», для проведения работ пришлось разбить полевой лагерь из-за сложного расположения объектов. Поскольку между объектами пролегает пролив, специалисты разделились на две группы, которые работали в условиях почти полного отсутствия связи друг с другом.
Проект «Сахалин-1»
«Сахалин-1» – это проект добычи углеводородов на острове Сахалин, начатый в 1987 г. С 1995 г. ведется на условиях разделения продукции с иностранными партнерами. В рамках проекта разрабатываются три месторождения на северо-восточном шельфе Сахалина: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги.
Запасы проекта оцениваются в 2,3 млрд баррелей нефти и 485 млрд м³ природного газа. По 30% акций предприятия принадлежит японскому консорциуму SODECO и компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». «Роснефть» владеет долей в 20% через дочерние компании «РН-Астра» и «Сахалинморнефтегаз-Шельф», которым принадлежит 8,5% и 11,5% акций соответственно. Еще 20% принадлежат индийской компании ONGC Videsh.
Чем занимается «Техносерв»
«Техносерв» – это российский системный интегратор, который работает также в странах СНГ и Европе. Компания была основана в 1992 г. Главный офис находится в Москве, есть представительства во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Дочерние предприятия базируются в Алматы, Баку, Ереване, Минске и Ташкенте. В компании работает более 2,7 тыс. человек.
«Техносерв» занимается внедрением, развитием и аутсорсингом инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности, энергетических и инженерных систем, а также прикладных платформ. По итогам 2015 г. выручка «Техносерва» составила более 51,8 млрд руб.