«Техносерв» протянул по морю связь для ExxonMobil

«Техносерв» выполнил заказ «Эксон Нефтегаз Лимитед»

Компания «Техносерв» завершила модернизацию морского участка радиорелейной линии связи между островом Сахалин и материковой частью Хабаровского края. Работы были выполнены по заказу «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочерней компании американского нефтегазовой корпорации ExxonMobil, которая является оператором проекта «Сахалин-1».

Необходимость модернизации была вызвана масштабами проекта «Сахалин-1» и сложными природно-климатическими условиями региона. Работы велись на участке линии, который соединяет Береговой центр подготовки Чайво на Сахалине и нефтеотгрузочный терминал в населенном пункте Де-Кастри в Хабаровском крае. Эта линия является главным средством связи между объектами «Сахалин-1», расположенными в Невельском проливе.

Технические особенности работ

Длина реконструированного морского участка линии составила 22 км. В результате модернизации пропускная способность служебной линии выросла в три раза. На каждом из двух объектов пришлось заменить устаревшее радиорелейное оборудование на современное решение уровня NEC 5000IPS.

«Техносерв» провел установку и настройку станционного и каналообразующего оборудования, заменил антенное оборудование, протестировал волноводный кабель, а также проверил работу сервисов и технологической связи.

Компания отмечает, что повышенное внимание пришлось уделить настройке антенн для получения максимального уровня сигнала. Отдельно была проведена замена антенных обтекателей, которые защищают антенны от дождя, снега, ветра и эрозии.

Модернизированная "Техносервом" радиорелейная линия обеспечивает связь между объектами проекта "Сахалин-1"

По словам Бориса Бородянского, вице-президента по продажам в «Техносерве», для проведения работ пришлось разбить полевой лагерь из-за сложного расположения объектов. Поскольку между объектами пролегает пролив, специалисты разделились на две группы, которые работали в условиях почти полного отсутствия связи друг с другом.

Проект «Сахалин-1»

«Сахалин-1» – это проект добычи углеводородов на острове Сахалин, начатый в 1987 г. С 1995 г. ведется на условиях разделения продукции с иностранными партнерами. В рамках проекта разрабатываются три месторождения на северо-восточном шельфе Сахалина: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги.

Запасы проекта оцениваются в 2,3 млрд баррелей нефти и 485 млрд м³ природного газа. По 30% акций предприятия принадлежит японскому консорциуму SODECO и компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». «Роснефть» владеет долей в 20% через дочерние компании «РН-Астра» и «Сахалинморнефтегаз-Шельф», которым принадлежит 8,5% и 11,5% акций соответственно. Еще 20% принадлежат индийской компании ONGC Videsh.

Чем занимается «Техносерв»

«Техносерв» – это российский системный интегратор, который работает также в странах СНГ и Европе. Компания была основана в 1992 г. Главный офис находится в Москве, есть представительства во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Дочерние предприятия базируются в Алматы, Баку, Ереване, Минске и Ташкенте. В компании работает более 2,7 тыс. человек.

«Техносерв» занимается внедрением, развитием и аутсорсингом инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности, энергетических и инженерных систем, а также прикладных платформ. По итогам 2015 г. выручка «Техносерва» составила более 51,8 млрд руб.