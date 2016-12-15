МТС запускает сети 4,5G

МТС приступила к развертыванию сетей 4,5G по технологии LTE Advanced Pro, которая обеспечивает передачу данных со скоростью до 700 Мбит/c. Правда, пока на рынке отсутствуют поддерживающие данную технологию абонентские устройства.

МТС запустила LTE Advanced Pro

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) объявила о запуске технологии LTE Advanced Pro - так называемого 4,5G, технологии, промежуточной между пятым и четвертым поколениями сотовой связи. Данная технология обеспечивает передачу скачивания данных (downlink) со скоростью до 700 Мбит/с.

МТС начала внедрение LTE Advanced Pro в крупных городах. На сегодняшний день в Уфе компания обеспечивает передачу данных от базовых станций на скоростях до 700 Мбит/сек, в Якутске до 500 Мбит/сек, в Санкт-Петербурге свыше 400 Мбит/сек, в Москве - более 300 Мбит/сек.

Напомним, технология LTE относится к четвертому поколению сотовой связи - 4G и обеспечивает скорость скачивания данных до 70 Мбит/с. Следующий этап развития - технология LTE Advanced. Она обеспечивает более высокую скорость - до 187 Мбит/сек - за счет агрегации различных участков частот.

Агрегация LTE-частот

МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 владеют на всей территории России LTE-частотами в двух диапазонах - 2,6 ГГц и 800 МГц. Они предназначены для одной из двух разновидностей LTE - технологии FDD (частотного разделения каналов).

Операторы могут агрегировать частоты в этих двух диапазонах и, таким образом, увеличивать скорость. Кроме того, в конце 2013 г. Государственная комиссия по радиочастотам ввела принцип технологической нейтральности в диапазоне 1800 МГц, изначально предназначавшемся для стандарта второго поколения сотовой связи - GSM.

МТС начала разворачивать сети 4,5G в технологии LTE Advanced Pro

с передачей данных со скоростью до 700 Мбит/c

Теперь их можно использовать и для технологии LTE, чем и воспользовались сотовые операторы. Частоты в диапазоне 1800 МГц также можно агрегировать с LTE-частотами в других диапазонах.

Кроме того, у МТС есть частоты в Москве в диапазоне 2,6 ГГц для другой разновидности LTE - технологии TDD (временное разделение каналов). А в начале года МТС выиграли аукционы по аналогичным частотам на всю остальную территорию России. В некоторых регионах данные частоты выиграли также «Мегафон» и «Вымпелком». Летом 2016 г. МТС начала в Москве агрегировать частоты в диапазоне 2,6 ГГц для технологий FDD и TDD - это позволило получить скорость передачи даных до 187 Мбит/с.

За счет чего получается скорость до 700 Мбит/с

Для работы технологии LTE Advanced Pro МТС применило агрегацию FDD-частот в диапазонах 1800 МГц и с TDD-частотами в диапазоне 2,6 ГГц. Кроме того, МТс применила две другие технологические новации - MIMO 4x4 и модуляции 256 QAM.

Технология MIMO 4x4 предполагает использование четырех антенн для приема и для передачи данных. Сейчас, в большинстве случаев, в технологии LTE используется решение MIMO 2x2. Что касается модуляции, то сейчас в сетях LTE используется модуляция 64 QAM для входящего канала передачи данных и 16 QAM для исходящего.

Без абонентских устройств

На нынешний момент на рынке отсутствуют абонентские устройства, поддерживающие технологию LTE Advanced Pro. Но в МТС говорят, что ведут соответствующие переговоры с производителями - Samsung, Alcatel, Huawei - и появление устройств ожидается в первой половине 2017 г.

Со своей стороны, в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»), заявили, что используют агрегацию LTE-частот в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. В дальнейшем компания намерена расширять географию технологию, но отталкиваться будет от количества терминалов, поддерживающих LTE Advanced. Внедрение технологии LTE Advanced Pro также запланировано в ряде ключевых регионов при модернизации сети - агрегация будет производится в диапазонах 2,6 ГГц и 1800 МГц, местами также будет использоваться диапазон 800 Мгц.