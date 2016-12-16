«Билайн» призвал отменить роуминг

Новый глава «Вымпелкома» Шелль Мортин Йонсен хочет отменить в России внутрисетевой роуминг. Но для этого необходимо будет снизить ставки интерконнекта между сотовыми операторами – с 95 коп. за минуту до 20-25 коп. минуты.

Новые инициативы «Билайна»

Гендиректор «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») Шелль Мортин Йонсен, возглавивший компанию в сентябре после объявления в розыск ее предыдущего руководителя Михаила Слободина, провел свою первую встречу с журналистами. В частности, Йонсен выступил за отмену внутрисетевого роуминга.

«Россия – единая страна с единой сетью, - заявил Йонсен. - Я считаю, что для потребителя это естественно – ожидать отмены внутрисетевого роуминга».

Снизить тарифы на интерконнект

Для отмены внутрисетевого роуминга операторы должны договориться о снижении ставок на интерконнект – расчеты между операторами за передачу голосового трафику между их абонентами, говорит Йонсен.

В 2006 г. после отмены платы за входящие вызовы, ставки за интерконнект между сотовыми резко возросли до 95 коп. за минуту. Операторы фиксированной связи рассчитываются с мобильными операторами по аналогичному тарифу. В обратную сторону – с мобильных сетей на фиксированные – ставка на интерконнект варьируется, но в среднем составляет 85 коп. за минута.

Глава «Билайна» Шелль Йонсен хочет отменить в России роуминг

Йонсен считает, что цена на интерконнект между сотовыми операторами должна быть значительно ниже: 20-25 коп. за минуту. Эту идею еще предстоит обсудить с властями, в частности, с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«Мегафон» и Tele2 тоже за отмену внутрисетевого роуминга, МТС - нет

В «Мегафоне» считают, что от внутрисетевого роуминга действительно нужно избавляться, так как это «анахронизм». Но его отмена – «сложный» вопрос, так как он требует изменения регулирования интерконнекта. «Мегафон» находится в диалоге по этому вопросу с органами власти.

В Tele2 напоминают, что за отмену внутрисетевого роумига ранее уже высказывалась ФАС. «Мы ведем диалог с ведомством в положительном ключе по этому вопросу и в целом мы поддерживаем это предложение, - говорит представитель компании Константин Прокшин. - Хотя в нашем случае имеют место дополнительные расходы на доведение вызова в другие субъекты, так как, в отличие от «большой тройки» у нас нет собственной транзитной сети».

А вот в МТС заявили, что у компании и так есть тарифы, которые действуют по всей территории России без каких-либо доплат. «Так что если этот вопрос актуален для абонента, он может к ним подключиться», - считает представитель компании Дмитрий Солодовников.