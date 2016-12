«Мегафон» покупает Mail.ru Group за $740 млн

«Мегафон» готовится купить Mail.ru Group

«Мегафон» сообщил о решении своего совета директоров созвать внеочередное собрание акционеров оператора с целью одобрения сделки по приобретению контрольного пакета акций холдинга Mail.ru Group. Будут выкуплены 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций Mail.ru Group. Одна акция класса «А» предоставляет 25 голосов, одна обыкновенная акция – один голос.

В совокупности «Мегафон» станет владельцем 63,8% голосующих акций Mail.ru Group. Продавцами выступят структуры New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance Limited, входящие в подконтрольную Алишеру Усманову группу USM. Эта же группа контролирует и сам «Мегафон».

Сумма сделки

В момент завершения сделки «Мегафон» выплатит продавцам $640 млн. Через год после завершения сделки оператор доплатит еще $100 млн. Соответственно, общая сумма сделки должна составить $740 млн.

Сделка по покупке акций Mail.ru Group ранее одобрена специальным комитетом совета директоров «Мегафона», состоящим из неисполнительных директоров.

Bank of America Merrill Lynch выступил финансовым консультантом специального комитета, White & Сase – юридическим. Финансовым консультантом самого «Мегафона» в сделки выступает Morgan Stanley, юридическим - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Участники сделки говорят о синергии между «Мегафоном» и Mail.ru,

а аналитики о перекладывании денег из одного кармана Алишера Усманова в другой

Акции Mail.ru Group, как и акции «Мегафона», котируются на Лондонской фондовой бирже. На момент закрытия торгов в четверг акции Mail.ru Group торговались на отметке $17,74. Таким образом, рыночная цена продаваемого Усмановым пакета акций Mail.ru Group составляет $590 млн.

Соответственно, «Мегафон» покупает у Усманова акции Mail.ru Group с 25% премией. Рыночная капитализация Mail.ru Group составляет $3,9 млрд. Таким образом, «Мегафон» покупает контроль над Mail.ru Group за одну пятую стоимости всей компании: это связано с особенности акционерной структуры Mail.ru Group, когда разные типы акций голосуют разным числом голосов.

Владельцем акций класса «А», предоставляющим наибольшее число голосов на одну ценную бумагу, как раз являются структуры Усманова. Изначально такие акции нельзя было продавать, но в 2014 г. данное ограничение было снято.

Крупнейшим владельцем экономической доли в Mail.ru Group является южно-африканский холдинг Naspers – ему принадлежит 27,6%. Китайскому Tencent принадлежит экономическая доля в 7,4%. В «Мегафоне» сообщили, что не будут выставлять оферту остальным акционерам Mail.ru Group.

После сделки «Мегафон» заменит структуры Усманова в акционерном соглашении Mail.ru Group и получит 5 из 10 мест в совете директоров интернет-холдинга. Mail.ru Group продолжит работать в качестве отдельной компании, а все сделки с «Мегафоном» будут заключаться на коммерческих условиях.

Синергия между «Мегафоном» и Mail.ru Group

Mail.ru Group владеет одноименным интернет-порталом, социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», подразделением по разработке игр и другими проектами. Недавно холдингом были приобретены разработчик мобильных игр Pixonic и агрегатор по доставке еды из ресторанов Delivery Club.

Необходимость приобретения Mail.ru Group в «Мегафоне» объясняют тем, что в настоящее время российский рынок мобильной связи столкнулся с «нулевым ростом». Средняя выручка на одного абонента падает, а конкуренция за высокодоходных абонентов усиливается. В этой связи «Мегафон» намерен сделать ставку на «цифровых» пользователей, активно пользующихся мобильным интернетом, а Mail.ru Group предоставит оператору «естественную» возможность расширяться в направлении цифровых сервисов.

После сделки «Мегафон» запустит Vkmobile – специальное предложение для пользователей социальной сети «Вконтакте», а также специальное приложение для пользователей «Одноклассников». Кроме того, появится возможность совместного таргетирования абонентской базы «Мегафона» и Mail.ru Group, а также будет запущена предикативная аналитика для анализа потребностей абонентов.

Аналитики противоречиво смотрят на данную сделку. «Голосовые доходы сотовых операторов падают, а доходы от мобильного интернета не способны их заменить, - констатирует гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - В этой связи сотовым операторам ничего не остается, кроме как искать новые синергии в OTT-сервисах, социальных сетях и т.д. Сделка с Mail.ru Group как раз является такого рода попыткой».

Аналитик J'Son&Partners Кирилл Кукчеров, напротив, не видит синергии в данной сделке. «Это просто похоже на перекладывание денег из одного кармана Алишера Усманова в другой», - полагает аналитик.