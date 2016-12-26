«Дочке» «Мегафона» отключили электричество. Абоненты остались без интернета

В ночь на понедельник абоненты столичного интернет-провайдера NetByNet остались без связи. Причиной стало отключение электричества на центральном узле провайдера.

Отключение от сети

Принадлежащий «Мегафону» столичный интернет-провайдер NetByNet (NBN) в ночь с воскресенья на понедельник, 26 декабря 2016 г., пережил крупный сбой. Об этом сообщило агентство Rambler News Service со ссылкой на техподдержку провайдера.

Представитель NetByNet пояснил CNews, что сбой произошел по вине «третьих лиц»: в период с 23:35 часов 25 декабря до 1:30 ночи 26 декабря 2016 г. было отключено электричество в дата-центре «Техногород». Этот инцидент и послужил причиной отключения абонентов, так как в данном дата-центре находится оборудование NetByNet.

В результате отключения сети часть абонентов провайдера осталась без связи. Сколько именно пользователей пострадали, компания не сообщает.

Представитель компании заверил, что к настоящему моменту сбой устранен, хотя, возможно, у некоторых абонентов может по-прежнему отсутствовать доступ в интернет.

На конец 2015 г. NetByNet в целом по всем регионам обслуживал 900 тыс. абонентов. В Москве, по данным TMT-Consulting, у компании было 400 тыс. пользователей.

Пользователи провайдера NetByNet остались без интернета, когда дата-центр с его оборудованием отключили от электросети

NetByNet был создан в 2002 г. путем объединения ряда домовых сетей. В последующие годы компания привлекала инвесторов и скупала сети в различных районах Москвы, а также в некоторых городах Центральной России.

Что такое NetByNet

В 2011 г. NBN был приобретен оператором «Мегафон». После этого компания продолжила скупку небольших провайдеров. В конце 2015 г. компания выиграла тендер Мосгортранса на организацию Wi-Fi-сети в столичном наземной транспорте. В 2016 г. провайдер также обеспечил Wi-Fi на Московском центральном кольце.