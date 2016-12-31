CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет своих дорогих читателей, всех уважаемых работников ИТ и телекома и почтенных коллег.

Российская ИКТ-отрасль, как и вся страна, постепенно приспосабливается к эпохе, ознаменованной не слишком дорогой нефтью и не самыми богатыми бюджетами.

В 2016 году отечественные ИТ наконец сделали первые шаги на пути реального импортозамещения, а государство начало проявлять непосредственную заботу о будущем российского интернета. CNews в меру сил освещал события нашего интересного времени.

Есть надежда, что наступающий год станет еще более увлекательным и разнообразным.

В начале 2017 года редакция CNews желает всем своим читателям здоровья, преодоления житейских трудностей, а российским ИТ и телекому - роста!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 3 января 2017 г.

Пожалуйста, обратите внимание на публикации, посвященные итогам прошедшего года.





Важнейшие события 2016 г. в отечественной ИКТ-отрасли. Опрос

Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос

С Новым годом!