Россия рухнула на 14 позиций в мировом рейтинге инноваций

Агентство Bloomberg посчитало, что в мировом рейтинге наиболее инновационных стран Россия за последний год катастрофически утратила свои позиции, откатившись с 12 на 26 место. Причина усматривается аналитиками в эффекте от санкции и падении цен на нефть.

Падение России в рейтинге Bloomberg

После подъема в последние годы Россия рухнула сразу на 14 строчек в мировом рейтинге наиболее инновационных стран Global Innovation Index, составляемом агентством Bloomberg. В редакции 2017 г. Россия заняла 26 место, тогда как в 2016 г. была на 12 месте, поднявшись на него с 14, занимаемого в 2015 г., и с 18 — в 2014 г.

Всего в рейтинге 50 стран. Место каждой определено, исходя из ее общего балла, который представляет собой среднее значение показателя государства в каждой из следующих шести отраслей: «Исследования и разработки», «Добавочная стоимость для промышленности», «Продуктивность», «Плотность высоких технологий», «Эффективность высшего уровня», «Концентрация разработчиков» и «Патентная активность».

В исследовании принимало участие более 200 стран, однако адекватные данные предоставили лишь 78.

Причины обвала

Обрушение индекса России в списке заставило отдельно обратить на себя внимание аналитиков. По их справедливому наблюдению, вторые номера своеобразного антирейтинга — Япония и Хорватия — уступили лишь по три позиции каждая, то есть скорость их падения оказалась в пять раз ниже российской.

Уровень инноваций на карте мира

В Bloomberg считают, что нашу страну изрядно потрепали известные экономические санкции и последствия двухлетнего падения цен на энергоносители. «Солидные прошлогодние баллы России, касающиеся промышленности и производительности труда, были полностью уничтожены новыми оценками этого года», — сообщается в отчете.

Что произошло с другими странами

Лидером рейтинга осталась Южная Корея. На втором месте расположилась Швеция, улучшая свои позиции на одну строку по сравнению с прошлым годом и потеснившая Германию — она на третьем месте. Замыкает список Марокко — 50 место.

Топ 50 инновационных стран в 2017 г. по версии Bloomberg

Наибольшее улучшение позиций — по три строки каждая — продемонстрировали Бельгия, Голландия, Новая Зеландия, Исландия, Венгрия, Чехия, Греция, Словакия, Мальта и Тайланд.

Что касается наших соседей по пространству бывшего СССР, то наилучшие показатели у Эстонии — она переместилась с 34 на 33 место. Далее идет Латвия, которая сменила 40 место на 39. Украина откатилась с 41 места на 42. Казахстан отодвинулся с последней строки на две позиции вверх, сместившись с 50 на 48 место. Других наших соседей в первой полусотне рейтинга нет.