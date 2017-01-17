Украина отбирает товарный знак у МТС

Украинский суд отказал российской МТС в защите прав на ее товарный знак на территории Украины. Права на этот товарный знак заявила одноименная местная организация.

Украинский суд вынес решение против МТС

Апелляционный хозяйственный суд Киева отменил решение суда первой инстанции относительно прав на товарный знак МТС. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В октябре 2016 г., Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск российской компании «Мобильные телесистемы» (МТС) и ее украинской «дочки» - «МТС - Украина» к ООО МТС. Суд досрочно прекратил действие закрепленного за ООО МТС свидетельства на право использования товарного знака МТС на территории Украины.

Кому принадлежит бренд МТС на Украине?

ООО МТС было зарегистрировано в Симферополе, столице Автономной республики Крым, входившей в состав Украины. С 2012 г. ООО МТС ведет борьбу с российским оператором МТС за права на одноименный товарный знак.

В в конце 2013 г. Киевский апелляционный суд отклонил требования ООО МТС в пользу российского оператора. Кроме того, Апелляционная палаты Государственной службы интеллектуальной собственности (ГСИС) Украина признала бренд МТС хорошо известным на территории страны.

Суд отказал оператору МТС в защите прав на его товарный знак на Украине

Однако в 2016 г. ситуация изменилась, и ООО МТС выиграло два иска в районных судах Украины - в Старобельском районном суде Луганской области и Соломенском районном суде Киева. Суды отменили вышеупомянутое решение ГСИС, признали за ООО МТС на соответствующий товарный знак и отменили ряд международных регистраций данного бренда, принятых по заявкам российских компаний.

После этого российская МТС успешно оспорила регистрацию прав на данный товарный знак за ООО МТС. Но теперь данное решение отменен. В российском МТС не прокомментировали к моменту публикации данный вопрос.

На нынешний момент ООО МТС перерегистрировалось в Киеве. Вынося решение в пользу ООО МТС, Апелляционный хозяйственный суд Киева упомянул, что истец, будучи зарегистрированным на территории республики Крым, вынужден был осуществлять свою деятельность «в форс-мажорных условиях», и поэтому не может представить в полном объеме доказательства использования соответствующего товарного знака в период с 2011-2014 г.г.

По данным украинского Реестра юрлиц и предпринимателей, ООО МТС принадлежит Михаилу Мукерия. Однако издание «Лига.Бизнес» сообщает, что компания принадлежит Виктории Миримской - жене бывшего народного депутата Льва Миримского - и ее партнеру Александру Бредучеву.

Спор о белорусских яйцах

У МТС уже были проблемы с собственным брендом в другой постсоветской стране - Белоруссии. В 2007 г. двое жителей республики пытались обвинить компанию в незаконном использовании фирменного логотипа в виде яиц, утверждая, что права на такой логотип принадлежат им. Разбирательство закончилось в пользу российской МТС.