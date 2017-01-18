Таджикские «Билайн» и «Мегафон» повышают цену звонков в Россию

Сотовые операторы Таджикистана, включая местные «дочки» «Мегафона» и Vimpelcom, повышают стоимость звонков в Россию на 20%. Это связано с решением таджикского правительства обязать передавать весь международный трафик через Единый коммутационный центр, созданный при государственном «Таджиктелекоме».

В Таджикистане подорожали звонки в Россию

Сотовые операторы Таджикистана повышают цены на международные звонки в России. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил все крупнейшие игроки таджикского сотового рынка: «Таком» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom, торговая марка Beeline), «Мегафон-Таджикистан» («дочка» российского «Мегафона»), «Вавилон Мобайл» и «Индиго Таджикистан» (торговая марка Tcell).

Рост цен составит примерно 20%. Так, у «Таком» стоимость одной минуты исходящего вызова в Россию составит 1,2 сомони (9,2 руб.). Повышение связано с вводом в эксплуатацию Единого коммутационного центра (ЕКЦ) при государственном операторе фиксированной связи - «Таджиктелекоме».

Все звонки - через государственный центр

В соответствии с принятым в 2016 г. постановлением правительства Таджикистана передача всего входящего и исходящего международного трафика должна осуществляться таджикскими операторами через ЕКЦ. Со своей стороны, Антимонопольная служба при правительстве установила новые размеры минимальной стоимости тарифов на звонки в Россию, которые уже включают в себя фиксированный тариф на пропуск трафика через ЕКЦ.

Таджикское регулирование телекома привело к росту цен на звонки в Россию

Идея создания единого центра для передачи международного трафика вынашивалась властями Таджикистана с середины 2000-х годов. Он необходим для контроля над коммуникациями и борьбы с «серым» телефонным трафиком. Операторы связи были категорически против и предлагали альтернативные варианты, но правительство в итоге настояло на своем.

«Бремя» работы на таджикском телекоммуникационном рынке

В последние годы сотовые операторы Таджикистана жалуются на давление со стороны властей. Ранее в республике был введен акциз на услуги связи в размере 3%. Затем также был введен налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18% на входящие и исходящие телефонные соединения.

По данным Analsys Mason Research, на конец 2015 г. в Таджикистане было 10,7 млн абонентов сотовой связи, уровень проникновения составлял 123,3%. Лидером на рынке является «Вавилон Мобайл» - 4,6 млн абонентов, на втором месте - Tcell с 2,7 млн абонентов, на третьем - «Мегафон» с 1,9 млн пользователей. У «дочки» Vimpelcom - «Таком» - было 1,2 млн пользователей.