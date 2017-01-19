В России появляется новый оператор дальней связи

Компания MCN Telecom, занимающаяся IP-телефонией, намерена выйти на рынок традиционной дальней телефонной связи и сделать ставку на малый и средний бизнес. Но аналитики сомневаются, что на данном рынке есть место для нового игрока.

Новый оператор дальней связи

Компания MCN Telecom намерена начать оказывать услуги традиционной дальней связи (междугородней и международной). Об этом CNews рассказал представитель компании.

Компания уже получила соответствующие лицензии, о чем свидетельствуют данные реестра Роскомнадзора. Согласно правилам оказания услуг дальней связи, компания, после получения лицензии, должна сдать Роскомнадзору соответствующую сеть связи с узлами во всех российских регионах. После чего ей будет выдана пара кодов доступа - для междугородней и для международной связи.

Представитель MCN Telecom говорит, что компания в ближайшее время запустит в коммерческую эксплуатацию сети дальней связи в четырех федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральном округах. Сети дальней связи в других округах - Южном, Приволжском и Дальневосточном - будут запущены в течение I полугодия 2017 г.

Абоненты могут пользоваться услугами операторов дальней связи двумя способами: выбрав какого-либо оператора на постоянной основе (pre-select) либо выбирая оператора при каждом звонке с помощью кода доступа (hot choice). В компании планируют уже сейчас начать оказание услуг дальней связи «для создания первичной базы абонентов»: клиенты смогут пользоваться услугами оператора в режиме pre-select. Тот факт, что сеть еще не полностью сдана, компанию не смущает - представитель MCN Telecom называет это «нормальной практикой для телекома». В июне, когда сеть дальней связи будет сдана во всех федеральных округах, MCN Telecom ожидает получения кодов доступа.

Сколько будет вложено в проект

На настоящий момент MCN Telecom вложила в проект 100 млн руб. Общий план по инвестициям составляет 180 млн руб, из которых примерно половина уйдет на закупку оборудования.

MCN Telecom обещает развернуть сети дальней связи в I полугодии 2017 г.

В MCN Telecom указывают, что на сегодняшний момент выгодные тарифы на дальнюю связь могут получить только крупные корпоративные клиенты с большим объемом трафика. Компания же намерена обслуживать малый и средней бизнес по тарифам на дальнюю связи, ориентированных на крупных крупные компании. По прогнозу, через пять лет половина выручки оператора придется на услуги междугородной и международной связи.

MCN Telecom работает на телекоммуникационном рынке с 2000 г., оказывает услуги в России, Венгрии и Германии. На нынешний момент компания предоставляет услуги IP-телефонии, вирутальных АТС, дата-центров и т.д.

Состав акционеров в компании не раскрывают. По данным базы «Контур.Фокус», «МСН-Телеком» (юридическое лицо MCN Telecom) полностью принадлежит ООО «Оптиминторг Т». Тот, в свою очередь, принадлежит физическим лицам: Юлии Полехиной, Ксении Четаевой, Александру Мельникову и Галине Титовой.

В MCN Telecom говорят, что станут в России десятым оператором дальней связи. Основной оператор дальней связи - «Ростелеком», который до 2006 г. был монополистом в этой сфере. Также в числе операторов дальней связи числятся компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), «Транстелеком», Orange Bussiness Services, «Вымпелком», МТС и «Мегафон».

При этом на массовом рынке для абонентов фиксированной телефонии из числа физических лиц услуги оказывают только «Ростелеком» и МТТ. Также МТС оказывает услуги дальней связи на массовом рынке в Москве, где компания владеет основным оператором фиксированной связи - МГТС. Остальные компании ориентируются на корпоративных клиентов и, в случае с мобильными операторами, оказывают услуг своим сотовым абонентам.

Есть ли место на рынке?

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин сомневается в целесообразности появления нового оператора дальней связи. «Рынок дальней связи проседает, так как трафик уходит в IP-телефонию, - говорит Брюквин. - Конечно, есть корпоративные клиенты, которым нужна традиционная дальняя связь, но этот сегмент уже давно поделен».