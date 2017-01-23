Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане

Намерение шведской Telia продать таджикского оператора Tcell вызвало сопротивление местных властей. Сделка не получила необходимого разрешения, кроме того, оператор получил налоговые претензии на $20 млн.

Неприятный сюрприз для Telia

Шведский оператор Telia (бывший TeliaSonera) сообщил о получении принадлежащим ей таджикским сотовым оператором «Индиго-Таджикистан» (торговая марка Tcell) налоговых претензий на сумму 155 млн сомони ($19,6 млн). Претензии предъявлены за период 2015-2016 г.г., и превышают размер показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) оператора за 2015 г.

Причиной для предъявления налоговых претензий стали «нереализованные доходы» Tcell, то есть доходы, которые «Индиго-Таджикистан» не получал. В Telia подчеркивают, что такого понятия, как «нереализованные доходы», в налоговом законодательстве Таджикистана нет.

Вице-президент Telia Эмиль Нильсон (Emil Nilsson) выразил серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией и назвал ее «абсолютно неприемлемой». Оператор будет обжаловать полученные налоговые претензии, в противном случае они создадут ему серьезные финансовые трудности.

Telia не дают уйти из Таджикистана

Ранее Telia договорилась с Организацией Ага-Хана по развитию (Aga Khan Fund for Economic Development, ОАХР) о продаже 60% акций оффшора Central Asian Telecommunications Development, владеющего «Индиго-Таджикистан». ОАХР уже владеет другими 40% акций данного оффшора Сумма сделки должна была составить $60 млн.

Вместо разрешения на продажу Telia получила от таджикских властей налоговые претензии

Однако, как говорится в сообщении Telia, в отведенный законодательством срок регулирующие органы Таджикистана не предоставили необходимого разрешения на осуществление этой сделки. При этом разумного ответа от властей также не поступало.

«Дочкам» Vimpelcom и «Мегафон» тоже досталось

Глава Налогового комитета Таджикистана Нусратулло Давлатзода провел пресс-конференцию, в ходе которой пояснил, что претензии по уплате налогов были предъявлены сразу к трем крупным сотовым операторам республики на общую сумму 460 млн сомони. Помимо «Индиго-Таджикистон», «Таком» (торговая марка Beeline, вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom) получил претензии также на 155 млн сомони ($19,6 млн), «Мегафон-Таджикистан» («дочка» российского «Мегафона») - на 150 млн сомони ($19 млн).

Давлатзода говорит, что «Таком» и «Мегафон-Таджикистан» пытались судиться с налоговым ведомством. Но «Таком» проиграл во всех инстанциях и оплатил 80% от требуемой суммы, договорившись с властями о поэтапном погашении оставшейся задолженности. «Мегафон-Таджикистан» оплатил часть требований, оставшаяся сумма является предметом судебных разбирательств.

В Таджикистане в последние годы усиливается налоговое давление властей на сотовых операторов. Ранее в республике были введены акцизы на услуги сотовой связи в размере 3% и налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18% с входящих и исходящих международных вызовов.

В 2014 г. местные сотовые оператора уже получали налоговые претензии. «Мегафон-Таджикистан» обязали выплатить 94 млн сомони ($20 млн по тогдашнему курсу), а «Вавилон-Мобайл» - на 314 млн сомони ($70 млн). «Вавилон-Мобайл» пытался опротестовать претензии в суде, но безуспешно.