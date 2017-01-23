«Транснефть» в 2017 г. потратит на связь 30 миллиардов

Госмонополия «Транснефть» закупила у своей отраслевой дочки услуги связи на один год на сумму порядка 30 млрд руб. В пресс-службе компании такой порядок расходов на телеком называют стандартным.

30 млрд на связь

Российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов «Транснефть» намерена потратить в 2017 г. на услуги связи порядка p30 млрд. Информация о ряде соответствующих тендеров появилась на сайте госзакупок. Все услуги были приобретены сроком на один календарный год — в безальтернативном формате закупок у так называемого единственного поставщика. В тех процедурах, в отношении которых уже преданы огласке договоры, подрядчиком заявлена «дочка» «Транснефти» — «Cвязьтранснефть». Из общения с представителем пресс-службы «Транснефти» можно было заключить, что «Cвязьтранснефть» станет подрядчиком и в рамках всех остальных тендеров.

На данный момент на сайте госзакупок представлена базовая информация о 12 закупочных процедурах от имени различных региональных филиалов компании. Техническое задание ни по одному из них в свободный доступ не выложено.

В пресс-службе «Транснефти» рассказали CNews, что речь в данном случае идет о стандартной практике компании: примерно такой порядок средств она тратит на связь ежегодно, и 2017 г. особенным не является.

Филиалы и суммы

Хронология закупок услуг связи сейчас выглядит следующим образом. 14 декабря 2016 г. стопроцентная «дочка» «Транснефти» «Черноморские магистральные нефтепроводы» («Черномортранснефть») выложила документацию о закупке «услуг по организации технологических сетей связи для производственно-технологического процесса транспорта нефти» на сумму p1,618 млрд.

«Транснефть» закупилась у своей дочерней структуры услугами связи на 30 млрд

20 декабря 2016 г. тендерную документацию с аналогичным названием выложил филиал «Транснефти» «Балтика» — на сумму p1,965 млрд.

27 декабря свои тендеры выложили филиалы «Верхняя Волга» и «Сибирь» — на p1,916 и p3,982 млрд соответственно. 28 декабря появилась информация о заказе услуг связи филиалами «Приволга» и «Западная Сибирь» — на p2,057 млрд и p2,183 млрд. 29 декабря отметились филиалы «Центральная Сибирь» и «Север» — на p1,026 млрд и p1,032 млрд соответственно.

16 января 2017 г. сведения о закупке опубликовал филиал «Восток» — на p6,366 млрд. 18 января очередь дошла до филиала «Прикамье»; сумма контракта — p2,055 млрд. 20 января стали известны данные о суммах договоров филиалов «Урал» и «Дальний Восток» — p1,529 млрд и p4 млрд соответственно. Примечательно, что изначально «Дальний Восток» намеревался приобрести услуги связи лишь на p3,139 млрд, однако процедура была повторно запущена с увеличенной суммой.

Общая сумма всех тендеров составляет p29,729 млрд.

Несколько фактов о «Связьтранснефти»

«Связьтранснефть» ведет свою историю с 1994 г., обеспечивая свою материнскую структуру всеми видами технологической и оперативно-производственной связи на объектах транспорта и добычи нефти. В списке ее компетенций упоминаются развитие и эксплуатация сетей связи: техническое обслуживание, проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию, а также эксплуатация и техобслуживание систем охранной и пожарной сигнализаций.

Среди приоритетных задач компании заявлена цифровизация сети связи для создания единого информационного пространства «Транснефти». Кроме того, предприятие нацелено на формирование мультисервисной корпоративной сети и внедрение на ее базе единой ведомственной сети передачи данных, а также сохранение и повышение технологической и эксплуатационной надежности, отказоустойчивости и эффективности системы технологического управления транспортировкой нефти.

В настоящее время специалисты «Связьтранснефти» обслуживают свыше 60 тыс. км линий связи, включая кабели связи с металлическими проводниками, радиорелейные линии, волоконно-оптические линии связи. На сегодняшний день в компании трудится свыше 7 тыс. человек.

Среди своих крупнейших долгосрочных проектов компания отмечает строительство сетей связи на участке нефтепровода «Куюмба—Тайшет» протяженностью более 700 км, а также участке нефтепровода «Заполярная—Пур-Пе» протяженностью около 450 км.