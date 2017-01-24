Окончена торговая война: Samsung возвращается в «Связной»
В «Связном» можно будет купить Galaxy S7
«Связной» до конца января 2017 г. возобновит продажи продукции Samsung в своей розничной сети, а также в интернет-магазине. Об этом говорится в сообщении ритейлера.
Речь идет о широком ассортименте продукции в сфере портативной электроники: смартфонах (включая флагманы Galaxy S7 и S7 edge), планшетах, «умных часах», очках виртуальной реальности и др. В «Связном» рассчитывают, что только за счет продаж продукции Samsung выручка розничной сети в сегменте смартфонов и планшетов вырастит на 10%.
«Появление техники Samsung в «Связном» вызвано желанием ритейлера предложить покупателям максимальную свободу выбора, будь то устройство или услуга, - говорит гендиректор «Связного» Евгений Давыдович. – Гаджеты бренда будут востребованы среди наших клиентов, что позволит компании укрепиться на лидирующих позициях в сегменте персональной электроники. Мы также ожидаем, что возвращение Samsung в «Связной» станет одним из важных драйверов развития всего рынка мобильных устройств в России в 2017 г.».
Конфликт Samsung с крупнейшими розничными сетями
Конфликт Samsung с крупнейшими российскими розничными сетями мобильной техники начался в 2015 г. Тогда продукцию компании перестали продавать «Евросеть», «Связной» и розничные сети операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон». Ритейлер «Евросеть» принадлежит на паритетных началах «Вымпелкому» и «Мегафону», а «Связной» с 2015 г. контролируется Олегом Малисом, братом президента «Евросети» Александра Малиса.
Единственной крупной розничной сетью, продолжавшей продажу продукции Samsung, оставалась сеть МТС. Собственно, конфликт начался после того, как МТС снизила стоимость устройств Samsung в своей сети. В МТС утверждали, что Samsung стал жертвой «картеля», состоящего из четырех крупных участников сотовой розницы.
Наиболее острым был конфликт между Samsung и «Евросетью». «Евросеть» подала иск против Samsung в Международный коммерческий арбитражный трибунал при Торгово-промышленной палате России (МКАТ), требуя взыскать с южно-корейской компании компенсацию в размере 150 млн руб. за поставки бракованной техники.
Восстановление мира
В ответ Samsung подал встречный иск против «Евросети» на сумму 1,22 млрд руб. в качестве компенсации за задержки в платежах. Иск был удовлетворен МКАТ. «Евросеть» попыталась опротестовать вердикт МКАТ в Арбитражном суде Москве, и в итоге стороны заключили мировое соглашение. Источники, знакомые с его содержанием, говорили, что соглашение предусматривает, в том числе, и возвращение продукции Samsung на прилавки «Евросети».
Еще раньше, летом 2016 г., продажа устройств Samsung была возобновлена в розничной сети «Вымпелкома». Президент «Евросети» Александр Малис говорит, что продажи Samsung в его магазинах начнутся в ближайшее время.