Россия стала второй в мире по дешевизне сотовой связи

В международном рейтинге «Индекс готовности к сетевому обществу» Россия заняла 2-е место по доступности сотовой связи. Дешевле сотовая связь стоит только в Гонконге. По доступности широкополосного подключения Россия оказалась на 10-м месте. В общем зачете всех показателей, по которым рассчитывается индекс, она занимает 41-е место.

Россия признана страной с дешевой связью

Россия вошла в число мировых лидеров по доступности услуг связи, сообщает Минкомсвязи РФ. Об этом свидетельствует рейтинг «Индекс готовности к сетевому обществу» (NRI) Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2016 г. В этом рейтинге Россия сейчас находится на 2-ом месте по доступности сотовой связи и на 10-ом по доступности широкополосного подключения. По последнему показателю она на 1 пункт опережает США, которые занимают 11-ю строчку.

По данным NRI, цены на сотовую связь в России оказались даже ниже чем в Индии, хотя последняя традиционно считается страной с очень дешевой сотовой связью, что обусловлено высоким уровнем конкуренции на местном рынке. По этому же показателю Финляндия находится на 12-ом месте, Германия – на 27-ом, а Южная Корея – на 35-ом. На 1-ом месте оказался Гонконг, жители которого пользуются самой дешевой сотовой связью в мире.

Что касается стоимости широкополосного доступа, то в России он дешевле, чем, например, в Японии, Франции или Греции, которые занимают в списке 21-е, 37-е и 47-е места соответственно. По этому же показателю Бразилия занимает 14-е место, Индия – 36-е, ЮАР – 61-е, а Китай – 68-е.

Итоговый индекс

В целом в рейтинге «Индекс готовности к сетевому обществу», с учетом всех показателей, Россия занимает 41-е место. Ее NRI составляет 4,5 балла. Это больше, чем у таких стран как Польша, Италия и Турция, которые занимают в рейтинге 42-е, 45-е и 48-е места соответственно. Россия участвует в составлении рейтинга ВЭФ с 2012 г., и за это время она поднялась вверх на 15 позиций, с 56-го места.

Россия заняла второе после Гонконга место в мире по доступности сотовой связи

Самый высокий NRI демонстрирует Сингапур, получивший максимальные 6,0 балла. За ним следуют Финляндия, Швеция и Норвегия. США занимают 5-ю строчку с результатом 5,8 балла. Также в первую десятку входят Голландия, Швейцария, Великобритания, Люксембург и Япония.

Суммарный индекс рассчитывается с учетом множества показателей, которые описывают политическую, правовую и деловую среду в стране с точки зрения ее благоприятности для ИКТ, инновационный климат, развитость инфраструктуры, доступность ИКТ и навыки населения в обращении с ними.

Почему на первом месте Сингапур

Сингапур второй год подряд является лидером в рейтинге NRI. До этого с 2011 по 2014 гг. он занимал вторую строчку списка.

Высокий индекс сетевой готовности – это заслуга правительства Сингапура, которое с 2005 г. реализует последовательный план развития ИКТ-инфраструктуры, нацеленный на превращение населения в «умную нацию». В результате на сегодняшний день 95% жителей страны пользуются сверхскоростным широкополосным интернетом, а в любой точке острова действует бесплатный Wi-Fi.

За время действия правительственной программы 5 тыс. компаний получили помощь в развитии ИТ-инфраструктуры, причем 3 тыс. компаний воспользовались поддержкой государства во внедрении облачных технологий SaaS («ПО как услуга»).

С 2009 по 2013 гг., а также в 2015 г. Сингапур занимал первое место по уровню развития электронного правительства в рейтинге университета Васэда. Сингапурцы привыкли удаленно обращаться в различные инстанции – данные госструктур можно просматривать на портале электронного правительства, там же доступно более 400 дистанционных услуг. Также у различных госорганов и госучреждений есть около ста собственных мобильных приложений.