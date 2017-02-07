ФАС: В 2017 г. в России исчезнет плата за роуминг

ФАС и российские сотовые операторы пришли к соглашению об отмене наценок на роуминг между сетями разных операторов в пределах России. В ближайшие два месяца наценки исчезнут в Крыму, к концу 2017 г. – по всей стране. Кроме того, компании пообещали брать со своих абонентов одинаковую плату за пользование одной и той же сетью во всех регионах России.

ФАС отрегулировала национальный роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с российскими мобильными операторами о ликвидации наценок в национальном роуминге. Национальный роуминг – это использование абонентом, выехавшим в другой регион России, сети чужого оператора.

Наценки должны исчезнуть до конца 2017 г. Первым преимущества этого решения оценит Крым – абоненты, приехавшие туда из других регионов России, не будут доплачивать за услуги роуминга уже с I кв. 2017 г. Об этом сообщил RNS заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

Внутрисетевой и международный роуминг

Помимо национального, существует внутрисетевой и международный роуминг. По словам Голомолзина, внутрисетевой роуминг вообще нельзя причислять к роуминговой связи – это всего лишь использование абонентом сети своего же оператора, но в другом регионе.

ФАС договорилась с российскими операторами, что этот термин больше не будет использоваться, и что каждая компания постарается установить единые тарифы на свои услуги, не зависящие от того, в каком регионе России находится ее абонент. Это планируется сделать в первой половине 2017 г. Подешевевшее переключение между разными сетями должно помочь решить также и эту проблему.

Использование сети чужого оператора при выезде в другой регион России должно подешеветь к концу 2017 г.

Что касается международного роуминга, то здесь главная проблема – отношения между российскими и зарубежными операторами, отметил Голомолзин. Пока что ФАС сформулировала только общий принцип формирования тарифов на эти услуги: «в роуминге как дома». ФАС поддерживает диалог с российскими операторами на тему того, как добиться снижения тарифов в международном роуминге.

ФАС против российских операторов

В конце января 2017 г. стало известно, что ФАС возбудила дело по факту повышения цен на международный роуминг со стороны российского оператора «Мегафон». Об изменении цен компания сообщила в декабре 2016 г. Независимо от других российских операторов, «Мегафон» повысил цены на роуминг в 38 странах, рост тарифов составил от 20% до 2200%.

Оператор пояснил свое решение тем, что его роуминговые партнеры первыми изменили тарифы на межсетевые вызовы. В результате «Мегафон» был вынужден разделить европейские страны на четыре роуминговые зоны и поднять цены в среднем в 5,8 раза, в зависимости от конкретной зоны.

В начале декабря 2016 г. российский оператор МТС также решил повысить тарифы на международный роуминг – в среднем на 13%. Однако повышение не состоялось. ФАС объясняет это тем, что она вовремя поинтересовалась у оператора особенностями ценообразования.

В середине января 2017 г. ФАС уже по другому поводу завела общее дело против трех крупнейших операторов России: МТС, «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и «Мегафона». Причиной стал переход операторов на поаккаунтную тарификацию SMS-рассылок. Этот шаг был направлен на борьбу с SMS-спамом, но он же привел и к подорожанию стоимости рассылок.