«Билайн» разгонит половину офисов и отправит персонал работать по домам

«Билайн» намерен отказаться от аренды более половины офисных площадей в связи с переводом значительного числа сотрудников на удаленную работу. Арендодателям оставшихся площадей предложат снизить тарифы.

«Билайн» сэкономит на аренде

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о намерении значительно сократить число арендуемых офисных площадей. Компания откажется от аренды более половины офисов, площадь которых в совокупности составляет порядка 60 тыс. кв. м.

Данная инициатива является следствием программы BeeFree по переводу значительной части сотрудников на удаленную работу. Программа предполагает, что до конца 2017 г. на удаленную работу будет переведено 60-70% сотрудников оператора.

Кроме того, сокращению офисных площадей будет способствовать перевод части функци по поддержке бизнеса в объединенный центр обслуживания и центры компетенции.

Арендодателям предложат снизить тарифы

Относительно оставшихся офисных площадей «Вымпелком» намерен добиться более выгодных условий аренды. Речь идет о пересмотре порядка 130 контрактов на аренду по всей территории страны. Получив для себя более выгодные условия, «Вымпелком» предоставит арендодателям переход на долгосрочные контракты.

«Билайн» отказжется от аренды более половины офисных площадей из-за перевода значительного числа сотрудников на удаленную работу

Кроме того, «Вымпелком» намерен продолжить запущенную в 2014 г. программу снижения стоимости аренды технологических позиций для базовых станций. В 2016 г., благодаря этой программе, «Вымпелком» смог снизить среднюю цену аренду на 7,5% в 78 регионах. Экономии удалось достичь за счет изменения условий сотрудничества, переезда с более дорогих позиция за счет сохранения качества и применению оптимальных технологических решений.

Экономия на базовых станциях

В 2017 г. «Вымпелком» намерен пересмотреть условия аренды по 7 тыс. технологическим позициям. В случае отказа арендодателей оператор будет рассматривать альтернативные варианты для размещения своих объектов.

«Реализация стратегии компании по оптимизации затрат на офисную и технологическую аренду сделает этот рынок более конкурентным, прозрачным и экономически эффективным для всех участников, - заявили в «Вымпелкоме». - Такой подход будет выгоден для арендодателей, получающих более долгосрочное и стабильное сотрудничество с одним из крупнейших арендаторов страны».

Суд с арендодателем

В 2016 г. «Вымпелком» судился с арендодателем своего головного офиса в центре Москвы - компанией «Тизприбор». Договор аренды был заключен в 2006 г. и номинирован в долларах. В результате после кризиса, средняя стоимость ежегодных платежей «Вымпелкома» выросла с 900 млн руб. до 2,5 млрд руб.

«Вымпелком» пытался через суд добиться установления в договоре максимального курса доллара к рублю. В ходе судебных разбирательства стороны заключили мировое соглашение о том, что курс валют при расчетах меняться не будет, однако оператор получит ряд преференций, которые позволят ему сэкономить на аренде.

«Мегафон» тоже экономит

Оператор «Мегафон» в 2016 г. запустил программу поиска частных арендодателей для размещения базовых станций сотовой связи. При заключении соответствующих контрактов «Мегафон», в том числе, готов предоставить арендодателям выгодные тарифы на мобильную и фиксированную связь.