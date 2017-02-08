Ринат Ахметов не заплатил $760 млн за «Укртелеком»

Группа SCM Рината Ахметова до сих пор не выплатила $760 млн за покупку в 2013 г. контрольного пакета акций «Укртелекома», следует из документов кипрского суда. В результате на активы Ахметова на Кипре наложен арест.

На Кипре арестованы активы Рината Ахметова

Суд столицы Кипра Никосии арестовал активы на сумму 656 млн евро, принадлежащие System Capital Group (SCM) украинского предпринимателя Рината Ахметова. Об этом сообщает кипрское издание In Cyprus.

Издание указывает, что решение кипрского суда является обеспечительной мерой, вынесенными в рамках разбирательства в Лондонском арбитраже. Разбирательство связано со сделкой по покупке «Укртелекома» - крупнейшего оператора фиксированной связи на Украине - за 830 млн евро.

Издание указывает, что стороны спорят относительно суммы в 712 млн евро. Других подробностей In Cyprus не приводит.

«Тайные» сделки с «Укртелекомом»

Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в 2011 г. 92% его акций было выкуплено австрийской консалтинговой компаний EPIC за 10,5 млрд гривен ($1,35 млрд по тогдашнему курсу). Сделка сразу вызвала много вопросов: эксперты считали, что EPIC действовала в интересах каких-то крупных украинских предпринимателей или политиков.

На активы Рината Ахметова на Кипре наложен арест

В 2013 г. группа SCM выкупила у EPIC контрольный пакет акций «Укртелекома». Сделка была осуществлена путем покупки у австрийцев кипрского офшора UA Telekominvest, который через украинскую компанию ЕСУ владел контрольным пакетом акций «Укртелекома». Сумма данной сделки до сих пор не раскрывалась.

Из-за чего судятся с Ринатом Ахметовым

Подробности спора удалось выяснить украинскому изданию «Лига.Бизнес». Истцом в Лондонском арбитраже (и, соответственно, в кипрском суде) выступает офшор Raga Establishment. Ранее он назывался EPIC Telecom Invest и был продавцом акций «Укртелекома» в 2013 г.

В рамках иска арест наложен на активы офшора SCM Financial - структуры группы SCM, которая владеет «Укртелекомом». Истец утверждает, что покупатель до сих пор не расплатился с ним за акции «Укртелекома», а сейчас выводит активы из SCM Financial в другие свои офшоры.

В документах суда говорится, что сумма сделки по покупке «Укртелекома» в 2013 г составила $860 млн. Эта сумма должна была быть перечислена группой SCM в три этапа, но компания Рината Ахметова выплатила лишь $100 млн. Соответственно, группа SCM по-прежнему должна продавцам «Укртелекома» $760 млн.

В пресс-службе группы SCM подтвердили изданию «Лига.Бизнес» факт спора, но отказались от дополнительных комментариев.

Вопросы остаются

Издание «Лига.Нет» приводит еще одну интересную подробность: владельцем Raga Establishment - бывшего владельца «Укртелекома» - является не австрийская группа EPIC, а украинский предприниматель Денис Горбуненко, бывший собственник «Родовит банка». Это подтверждает давние слухи, что EPIC не был конечным собственником «Укртелекома». Издание указывает, что Горбуненко был партнером владельца Group DF, бывшего партнера «Газпрома» на Украине Дмитрия Фирташа.

Для Рината Амхметова ситуация осложняется тем, что, имея долги перед продавцами «Укртелекома», он также должен погасить долги этих самых продавцов. В 2011 г. EPIC, для финансирования покупки «Укртелекома», выпустила два облигационных займа на общуюю сумму 4,2 млрд гривен ($164 млн). Их покупателями стали два госбанка — «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк», причем информация об этом появилась лишь в 2015 г.

Покупая в 2013 г. «Укртелеком», структуры Рината Ахметова взяли на себя данную задолженность. Впоследствии «Укртелеком» взял на себя обязательства по погашению этих долгов, но задолженность до сих пор не выплачена, в связи с чем госбанки судятся в настоящее время с «Укртелекомом».