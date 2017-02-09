От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов

Налоговая служба требует от СМАРТС выплатить недоимку за прибыль от сделки с МТС на сумму 470 млн руб. По мнение налоговиков, СМАРТС специально осуществлял данную сделку через офшор, пытаясь занизить налогооблагаемую базу.

Налоговики против СМАРТС

Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области (подразделение Федеральной налоговой службы - ФНС) требует с сотового оператора СМАРТС доплатить налогов 470 млн руб. за сделку по продаже части своих активов МТС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы судебных разбирательств между инспекцией ФНС и СМАРТС.

Как проходила сделка с МТС

В конце 2014 г. СМАРТС продал МТС три своих «дочки» - «Пенза-GSM», «СМАРТС-Иваново» и «СМАРТС-Уфа» - за 3,13 млрд руб. Покупателем выступила «дочка» МТС - «Телеком-Поволжье». Продавцом был принадлежащий СМАРТС кипрский офшор Bolaro Holdings, которому ранее сотовый оператор передал данные активы.

Часть из суммы приобретения - 800 млн руб. - МТС направило напрямую в Сбербанк на погашение задолженности СМАРТС. В день совершения сделки Bolaro Holding перевела СМАРТС 250 млн руб. в качестве «безвозмездной невозвратной финансовой помощи».

Всего в 2014 г. СМАРТС получил от Bolaro Holding финансовую помощь на общую сумму 1,25 млрд руб. На основании этого в инспекции ФНС посчитали, что СМАРТС использовал Bolaro Holding с целью получения недобросовестной налоговой выгоды.

СМАРТС защищался от рейдеров в офшоре

В связи с этим инспекция ФНС потребовала от СМАРТС выплатить недоимку на сумму 320 млн руб., штраф в размере 130 млн руб. и пени в размере 20 млн руб. СМАРТС не согласился с этими доводами и обжаловал действия налоговиков в Арбитражном суде Самарской области.

Основной акционер СМАРТС Геннадий Кирюшин не согласен с требованиями налоговиков

СМАРТС утверждает, что перевод активов в офшор был необходим для защиты от «рейдерской атаки»: с 2005 г. СМАРТС и его основной акционер - Геннадий Кирюшин - судился за 32% акций оператора с компанией «Сигма Кэпитал Партнерс». Кроме того, сама МТС настаивала на том, что договор купли-продажи «дочек» СМАРТС был заключен по английскому праву, а участником соответствующей сделки был бы иностранный эмитент.

Суд первой инстанции встал на сторону СМАРТС и признал незаконными требования налоговиков. Апелляционная инстанция поддержала данный вердикт. Однако налоговики обратились с кассационной жалобой в Арбитражный суд Поволжского округа.

Налоговики указали, что перевод части активов СМАРТС в офшор не помог бы от рейдерской атаки, так как сам СМАРТС не менял своей юрисдикции, а, значит, «рейдер» все равно мог бы заполучить данные активы. Кроме того, в 2014 г. СМАРТС продал один из своих активов напрямую без участия офшора.

Арбитражный суд Поволжского округа принял решение отменить вердикты предыдущих инстанций и вернуть дело на новое рассмотрение, обязав суд первой инстанции дать оценку действиям СМАРТС на предмет получения необоснованной финансовой выгоды. Геннадий Кирюшин заявил CNews, что его компания не согласна с требованиями налоговиков и продолжит их оспаривать.

Распроданные активы

Напомним, состоявшая в конце 2014 г. сделка между МТС и СМАРТС впоследствии стала предметом судебных разбирательства между стороны. Выяснилось, что тогда стороны договорились о покупке не трех, а семи «дочек» СМАРТС.

Однако СМАРТС передумал продавать оставшиеся четыре «дочки». МТС обратилась с соответствующим иском в Лондонский арбитраж. В 2016 г. стороны подписали мировое соглашение: МТС выкупил тольку одну из оставшихся «дочек» поволжского оператора - «СМАРТС - «Йошкар-Ола» за 41 млн руб. Остальные компании остались у СМАРТС. Также в середине 2015 г. СМАРТС продал ряд своих активов, в том числе сеть в Самарской области, «Мегафону» за 5,75 млрд руб.