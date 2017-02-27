Samsung выпустил полный портфель технических новинок для сетей 5G

Портфолио Samsung 2017 г. для мобильных сетей пятого поколения включает потребительские устройства, базовые станции, инфраструктуру для ядра сети и многое другое. Новинки уже обкатываются в тестовых сетях 5G и готовятся к коммерческому запуску 5G в 2018 г.

Электроника и «железо» для сетей пятого поколения

Samsung Electronics в рамках конференции MWC 2017 представила комплексное портфолио сетевых продуктов и решений 2017 г. для мобильных сетей пятого поколения. Список включает потребительские устройства для фиксированного беспроводного доступа, базовые станции 5G Radio Base Station (5G Access Unit), инфраструктурные решения нового поколения для ядра сети (Next-Generation Core Network) и многое другое.

«Компания Samsung вплотную занимается исследованиями и разработками в области сетей пятого поколения вот уже на протяжении нескольких лет, и сегодняшнее портфолио представляет собой квинтэссенцию результатов этой самоотверженной работы и взаимодействия с другими участниками отрасли, – говорит Пол Кьюнвун Чен (Paul Kyungwhoon Cheun), исполнительный вице-президент и руководитель подразделения коммуникаций нового поколения в Samsung Electronics. – С учётом того, что сегодня осуществляется тестовое внедрение наших продуктов для сетей 5G в США, мы уже наблюдаем первые свидетельства огромного потенциала новых, интереснейших сервисов на базе сетей 5G – и будет весьма любопытно проследить развитие этих сервисов по мере того, как мы продвигаемся вперёд».

В настоящее время, по данным компании, тестовые версии оборудования Samsung уже используются в экспериментальных сетях 5G по всему миру. Портфолио коммерчески доступных продуктов Samsung для сетей 5G опирается на вполне конкретные результаты тестовых запусков.

Пользовательские решения 5G

Samsung представила компактный домашний маршрутизатор (фемто-решение) для сетей пятого поколения (оборудование, устанавливаемое у абонента, customer premises equipment, CPE). Домашний роутер 5G Home Router обеспечивает подключение к беспроводной сети, для этого достаточно расположить устройство на окне, выходящем в направлении ближайшей базовой станции пятого поколения. Благодаря пиковой скорости передачи до 1 Гбит/с, поставщики услуг смогут конфигурировать сети, которые обеспечат привлекательную альтернативу зачастую дорогостоящим проектам FTTH.

Домашний роутер 5G Home Router

Представленная компанией базовая станция пятого поколения 5G Radio Base Station представляет собой естественное продолжение сегодняшних фемтосот LTE и предназначена для установки в конфигурациях высокой плотности для обеспечения большой пропускной способности сети. Система поддерживает работу в спектре миллиметровых волн (mmWave) на частоте 28ГГц, что является распространённой частотой на крупнейших рынках 5G, и позволяет передавать данные между устройствами в зоне доступа на скоростях до 10 ГБит/с.

В своей продукции Samsung делает акцент на компактность и простоту установки, и пытается таким образом сделать внедрение сетей пятого поколения менее затратным с точки зрения ресурсов по сравнению с современными внедрениями фемтосот LTE.

Полностью виртуализированное ядро сети 5G

Samsung разрабатывает сетевые инфраструктурные решения нового поколения Samsung Next-Generation Core Network, которые, выступая в качестве централизованной точки контроля и управления сетевым трафиком, делают шаг вперед с точки зрения гибкости и производительности и полностью соответствуют требованиям, возникающим в современных сценариях использования сети.

С переходом на программно-управляемую архитектуру, виртуализированное ядро сети позволяет повысить гибкость разделения сетевых ресурсов и отдельных сетевых функций, помогая сохранить пиковую операционную эффективность. В качестве примера можно привести возможность пропускать «тяжелый» трафик таким образом, чтобы он покидал сеть поставщика услуг максимально близко к пользователю, что позволяет снизить возможные перегрузки внутри операторской сети, и в то же время повысить время отклика сервисов.

Переход к виртуализированной или программно-управляемой сетевой архитектуре обеспечивает динамику конфигурирования и возможности для маршрутизации, однако вносит сложности управления различными системами. Используя системы для технического обслуживания и эксплуатации (Maintenance and Operation, MANO) и локализованные виртуальные системы управления элементами (Element Management Systems, EMS), Samsung обеспечивает эффективность и координацию всех элементов сети в целом. Системы для управления сетью спроектированы под сложности архитектур нового поколения и предоставляют обслуживающему персоналу инструменты для управления и тонкой настройки.

Коммерческий запуск 5G – в следующем году

Samsung продемонстрировала запуск своих радиомодулей и чипсетов модемов для сетей пятого поколения (5G RFIC and ASIC), которые будут использоваться в инфраструктуре 5G нового поколения, в том числе в домашних роутерах и базовых станциях Samsung 5G.

В рамках построения 5G-экосистемы Samsung в рамках реализации соглашений саммита Silicon Valley 5G объявила о начале сотрудничества с Nokia, цель которого — гарантировать, что продукты компании будет полностью соответствовать спецификациям стандарта 5G.

Сегодня тестовые версии представленных продуктов и решений уже внедряются различными операторами в США, Европе, Корее и Японии. Сегодняшний набор продуктов Samsung для сетей пятого поколения – это завершающий этап на пути к коммерческому внедрению сетей 5G.

Используя опыт пробных запусков в 2017 г., Samsung поможет коммерческому внедрению сетей 5G. В перспективе Samsung планирует сосредоточиться на расширении списка решений 5G с поддержкой диапазона до 6 ГГц.

Еще одним приоритетом для компании станет адаптация к спецификациям 3GPP Release-15, в результате чего продукты и решения Samsung для сетей 5G можно будет обновить для соответствия стандартам 3GPP после их финализации.

Фрэнк Вейрич (Frank Weyerich), исполнительный вице-президент по продуктам для мобильных сетей компании Nokia, отметил: «Тесное сотрудничество — ключевое условие для превращения стандарта 5G в новый бизнес для рынка мобильной связи и других секторов промышленности. Тестирование совместимости решений Nokia и Samsung — важный шаг в деле создания стандарта 5G, способного работать в различных сетях и на абонентских устройствах различных производителей, приближающий развертывание 5G сетей и их успех на рынке».

Инженеры обеих компаний будут работать над обеспечением совместимости и производительности абонентских устройств (CPE) 5G от Samsung, которые предоставят возможность подключения домашнего 5G интернета с решениями радиодоступа AirScale от Nokia. Такое оборудование, как ожидается, будет использовано для развертывания первых 5G сетей в США и Южной Корее в течение 2017 и 2018 гг. перед широким коммерческим внедрением 5G в 2020 г.

Обе компании будут активно работать над вопросами совместимости до начала принятия нового стандарта 5G, которое намечено консорциумом 3GPP на 2018 г.

Процессоры Exynos 9 8895 с нормами 10-нм техпроцесса: почти 5G

В рамках MWC 2017 Samsung также объявила о начале производства процессоров Exynos 9 Series 8895 на базе 10-нанометрового техпроцесса FinFET с усовершенствованной трехмерной транзисторной структурой. Использование новой технологии позволяет повысить производительность чипов на 27% при 40% экономии энергии (по сравнению с 14-нм техпроцессом).

Новые чипы Exynos 9 Series 8895 — это еще не 5G, но по совокупным возможностям, фактически, за шаг до них. Процессоры оснащены встроенным гигабитным LTE-модемом с агрегацией пяти несущих частот (5CA), обеспечивающим скорость загрузки до 1 Гбит/с (Cat.16) при 5CA и до 150 Мбит/сек (Cat.13) при 2CA.

8-ядерные процессоры Samsung Exynos 9 Series 8895

8-ядерный Exynos 8895 состоит из четырех производительных ядер Samsung и четырех ядер Cortex-A53. Благодаря технологии когерентной коммутации Samsung Coherent Interconnect (SCI), процессор имеет гетерогенную системную архитектуру, гарантирующую повышенную скорость вычислений ресурсоемких задач, среди которых искусственный интеллект и deep learning.

Благодаря новому мощному графическому процессору Mali-G71 от ARM и встроенному мультиформатному кодеку (MFC), процессор Exynos 8895 обеспечивает высокую производительность при работе с 3D графикой и воспроизведении видео в формате 4K UHD VR. Мультиформатный кодек позволяет поддерживать запись и воспроизведение видео с разрешением 4K UHD на частоте 120 fps. Процессоры Exynos 8895 обладают отдельным вычислительный модулем для безопасности (распознавание отпечатков пальцев или сканер сетчатки глаза), визуальный процессорный модуль (Vision Processing Unit) для распознавания и анализа предметов и движения в приложениях видеонаблюдения и обработки панорамных снимков.

О новых гаджетах и грядущем анонсе Samsung Galaxy S8

На выставке MWC 2017 Samsung представила скромный список новых гаджетов. Прежде всего, это новые планшеты Samsung Galaxy Tab S3 и Samsung Galaxy Book.

Новый Galaxy Tab S3 на процессоре Qualcomm Snapdragon 820 с 9,7-дюймовым AMOLED-экраном, 4 ГБ памяти, 13-МП тыльной камерой и 6000 мАч аккумулятором интересен как универсальный инструмент с перьевым вводом.

Планшет Samsung Galaxy Tab S3

Планшет Galaxy Book под управлением Windows 10 в вариантах с 10- и 12-дюймовым экраном, на процессоре Intel Core i5 (Kaby Lake) с LTE-модулем и поддержкой технологии S Pen ориентирован на профессионалов, желающих использовать облегченную версию десктопа.

Планшет Galaxy Book

Среди других анонсов компании, озвученных на MWC 2017 – начало сотрудничества с Harman International Industries по использованию технологии AKG, и Gear VR с контроллером от Oculus.

VR-очки Samsung Gear VR с контроллером от Oculus

Самое интересное – анонс нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 на замену провальному взрывающемуся Galaxy S7, компания оставила на потом: уже сейчас Samsung рассылает приглашения на мероприятие Samsung Unpacked со слоганом «Распакуй свой телефон» (Unbox your phone), которое состоится 29 марта и на котором, скорее всего, будет показан Galaxy S8.

Грядущее мероприятие Samsung Unpacked

По предварительным данным, Galaxy S8 будет работать на том самом 10-нанометрового процессоре Exynos 9 8895с графическим ядром Mali-G71. Предположительно, Galaxy S8 станет первым смартфоном Samsung, для которого компания официально укажет скорость LTE-загрузки на уровне сети 5G – до 1 Гбит/с (Cat.16).