Владелец «Билайна» меняет название в угоду цифровой моде

Группа Vimpelcom меняет название на Veon, чтобы позиционировать себя как поставщика digital-сервисов. Таким же образом называется «революционный» интернет-мессенджер, который будет запущен во всех странах присутствия Vimpelcom, включая Россию.

Новое название Vimpelcom

Группа Vimpelcom объявила о ребрендинге: теперь группа будет называться Veon. Ребрендинг происходит в рамках стратегии трансформации Vimpelcom из традиционного телекоммуникационного оператора в «нового технологического лидера» и внедрении digital-среды.

Головной офис Vimpelcom находится в Амстердаме. В группу входят российский сотовый оператор «Вымпелком», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Beeline), итальянский оператор Wind Telecommunicazioni, а также сотовые операторы из Алжира, Пакистана, Бангладеша и Лаоса. Крупнейший акционер Vimpelcom – группа LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп».

По мнению одного из телекоммуникационных аналитиков, решение о ребрендинге VimpelCom может свидетельствовать о том, что для акционеров компании бизнес в России и странах СНГ уже не очень важен.

Революционный интернет-мессенджер

Решение о ребрендинге должно быть одобрено акционерами Vimpelcom на внеочередном собрании, которое запланировано на 30 марта 2017 г. Одновременно Vimpelcom заявил о намерении запустить мессенджер Veon во всех странах своего присутствия. В конце 2016 г. Veon уже был запущен итальянской «дочкой» Vimpelcom. У операторов, входящих в группу Vimpelcom, останутся собственные бренды, в том числе у «Вымпелкома» останется бренд «Билайн».

Группа Vimpelcom меняет название на Veon в честь своего мессенджера

В Vimpelcom называют Veon «революционной» интернет-платформой. Новый сервис позволяет абонентами обмениваться сообщениями и фотографиями, совершать звонки и т.п. Плата за пользованием самим сервисом не взимается, он будет работать у абонентов даже при нулевом балансе. Мессенджер Veon до 2017 г. появится и в России, подробности пока не разглашаются.

Партнерство с MasterCard и цифровыми сервисами

В рамках реализации digital-стратегии Vimpelcom объявил также о партнерстве с рядом международных сервисов. Партнерство с MasterCard позволит развивать сервисы мобильной коммерции, которые позволят абонентам Vimpelcom «в один клик» покупать эфирное время и совершать электронные покупки.

Кроме того, Vimpelcom объявил о партнерстве с платформой мобильных сериалов Studio+ (создан корпорацией Vivendi), музыкальными сервисами Deezer и i.am+. Партнерство с сервисом i.am+ будет включать интеграцию с персональным мобильным помощником AneedA.

Объявил Vimpelcom и новостях для акционеров. В дополнение к листингу на американской бирже Nasdaq компания во II квартале 2017 г. проведет дополнительный листинг на бирже Euronext, расположенной в Амстердаме.

Новая дивидендная политика

Также у Vimpelcom объявил о новой дивидендной политике. С 2014 г. компания из-за высокой долговой нагрузки ограничила размер дивидендов и платила только $0,035 на акцию (в совокупности $60 млн). В конце 2016 г. Vimpelcom также выплатил промежуточные дивиденды в размере $0,035 на акцию.

Но теперь дополнительно за 2016 г. Vimpelcom доплатит еще $0,195 на акцию. То есть всего дивиденды за 2016 г. составят $0,23 на акцию (в совокупности $400 млн).