Медведев назначил главой «Ростелекома» выходца из ВТБ

Директива о смене президента «Ростелекома»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственную директиву о назначении президентом подконтрольного государству оператора «Ростелеком» Михаила Осеевского, который до сих пор занимал пост замглавы госбанка ВТБ. Об этом сам премьер-министр сообщил на встрече с Осеевским.

По словам Медведева, на основании этой директивы будет созван совет директоров «Ростелекома», который примет соответствующее решение. «Это очень серьезная ответственность – возглавить «Ростелеком», поскольку компания является базовой для всей телекоммуникационной отрасли, обеспечивая предоставление услуг для домашних хозяйств, для предприятий и государства», - заявил Осеевский.

«Ростелеком» расширит перечень предоставляемых услуг

В то же время будущий глава «Ростелекома» заявил, что объем предоставления услуг нужно расширять, имея в виду и малодоступные регионы, реализацию программы устранения цифрового неравенства. «Думаю, что есть серьезные ресурсы для повышения внутренней эффективности, сокращения издержек, - пообещал Осеевский. - Над этим планирую в ближайшее время работать, весь свой опыт и знания приложить для решения этих задач».

Медведев, в свою очередь, выразил надежду, что «Ростелеком» увеличит количество удобных сервисов для населения и бизнеса, меняясь «сообразно тому, как меняется в целом этот рынок в мире». «Надеюсь, что и наша государственная компания будет соответствовать всем современным тенденциям», - заявил премьер-министр.

Новый глава «Ростелекома» - выходец из ВТБ Михаил Осеевский

Срок полномочий нового главы «Ростелекома» составит пять лет, следует из текст опубликованной на сайте правительства соответствующей директивы.

Наследство Сергей Калугина

«Ростелеком» с 2013 г. возглавляет Сергей Калугин. У Калугина большой опыт в телекоммуникациях - до 2012 г. он возглавлял холдинг «Национальные телекоммуникации», объединявший крупнейших операторов кабельного телевидения. В 2011 г. этот холдинг был приобретен «Ростелекомом».

При Сергее Калугине «Ростелеком» стал единственным оператором универсальных услуг связи, заключив с государством соответствующий контракт сроком на 10 лет. Одновременно в перечень универсальных услуг была включена амбициозная задача ликвидации «цифрового неравенства» - обеспечение всех населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500 человек оптоволоконными каналами связи со скоростью не менее 10 Мбит/с.

Во время правления Сергея Калугина «Ростелеком» создал совместное предприятие с сотовым оператором Tele2, передав в него свои активы в области мобильной связи. Калугин посчитал, что «Ростелекому» следует сосредоточиться на услугах фиксированной связи.

Из «Ростелекома» в Минкомсвязи

Ранее министр связи Николай Никифоров заявил «Интерфаксу», что он предложил Калугину стать своим заместителем. «Поверьте, он очень опытный человек в отрасли, и мы найдем ему достойное применение», - пообещал министр.