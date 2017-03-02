CNews завершает сбор данных для «CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России»

Исследовательская группа CNews Analytics завершает подготовку главного рейтинга года «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Результаты исследования будут опубликованы в рамках ежегодного обзора «Рынок ИТ: Итоги 2016».

CNews Analytics завершает сбор данных для ежегодного рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Рейтинг и агрегированные данные по исследованию будут опубликованы в рамках аналитического обзора «Рынок ИТ: Итоги 2016».

Традиционно в проекте участвуют крупнейшие российские ИТ-компании – интеграторы, дистрибьюторы, разработчики ПО, производители компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Игроки рынка ранжируются по финансовым показателям (объем выручки за период – для рейтинга CNews100, показатели роста по отношению к предыдущему году – для рейтинга CNewsFast). Также готовится рейтинг отечественных разработчиков.



Заполнить анкету для участия в рейтинге можно здесь.



Напоминаем, что совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам рейтинга 2015 г. составила p1020 651 083 тыс., что на 9,98% выше, чем по итогам 2014 г. Лидерами предыдущего рейтинга стали НКК (p140 914 904 тыс.), «Ланит» (p102 794 267 тыс.), «Газпром Автоматизация» (p60 675 952 тыс.) «Техносерв» (p51 786 182 тыс.)



Среди быстрорастущих компаний лучший результат продемонстрировали «РТ-Информ» (+672,8%), «Амтел-Сервис» (+391,8%) и «Айти Линк» (+314,1%). Входной порог в рейтинг 2015 г. составил p481 млн (годом ранее – p414 млн).



Мы приглашаем к участию всех игроков отечественного рынка ИТ.



Заполненную анкету необходимо предоставить до 10 марта 2017 г. Ознакомиться с предыдущими рейтингами можно здесь.

