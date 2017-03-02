«Мегафон» купил последние активы СМАРТС

«Мегафон» купил трех поволжских сотовых операторов

Сотовый оператор «Мегафон» сообщил о приобретении трех поволжских сотовых операторов, входивших в группу СМАРТС: «СМАРТС-Ульяновск», «СМАРТС-Пенза» и «СМАРТС-Саранск» (работает в Мордовии). Сумма сделки не разглашается.

Основной владелец СМАРТС Геннадий Кирюшин подтвердил CNews факт сделки. Стоимость приобретения и число абонентов, обслуживаемых приобретаемыми компаниями, он раскрывать не стал. Кирюшин лишь отметил, что у проданных компаний «есть все: частоты, оборудование, абоненты».

Покупка ради 4G

В «Мегафоне», со своей стороны, сообщили, что приобретают данные компании ради частотного спектра. У операторов из группы СМАРТС есть частоты в диапазоне 1800 МГц: сейчас они используются для связи в стандарте GSM, но также пригодны и для стандарта четвертого поколения LTE (4G). Именно сети 4G «Мегафон» намерен запустить на данных частотах, чтобы разгрузить сети второго и третьего поколений.

Долгая продажа СМАРТС

Напомним, сотовый оператор СМАРТС был создан в начале 1990-х годов в Самаре. Компания последовательно развивалась, прирастая другими регионами Поволжья, а также юга и центра России. В 1998 г. СМАРТС получил лицензию на стандарт GSM-1800 на территорию всего Приволжского укрупненного округа.

Геннадий Кирюшин: у СМАРТС больше не осталось сотовых активов

В 2000-м году переговоры о покупке СМАРТС вел МТС. Однако сделка не состоялась, так как Минсвязи попыталось отозвать у СМАРТС лицензию на Приволжский округ (оператор смог ее отстоять).

Но переговоры о продаже СМАРТС начались в середине 2000-х годов. Компанией интересовались все крупные игроки телекоммуникационного рынка: МТС, «Вымпелком», «Мегафон», Tele2, холдинг «Связьинвест». Но сделке помешал корпоративный конфликт с компанией «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП), начавшийся в 2005 г. СКП претендовала на 32% акций оператора, впоследствии выяснилось, что средства на борьбу за этот пакет компания получила от АФК «Система» - основного акционера МТС.

СМАРТС поделили между «Вымпелкомом», МТС и «Мегафоном»

Несколько лет назад Геннадий Кирюшин принял решение выделить частоты СМАРТС в отдельные дочерние компании и продавать их по частям. Основные активы были проданы в 2014-2015 г.г. Так, в середине 2015 г. «Мегафон» приобрел сети СМАРТС в Самарской, Астраханской и Ярославской областях и Чувашской республике за 5,75 млрд руб. Чуть ранее «Мегафон» также купил «дочку» СМАРТС в Волгоградской области.

«Вымпелком» за неназванную сумму купил сети СМАРТС в Астраханской и Саратовской областях и Калмыкии (в некоторых регионах у СМАРТС было по несколько «дочек»). А в конце 2014 г. МТС приобрела у СМАРТС сети в Пензенской и Ивановской областях и Башкортостане за 3,13 млрд руб. Впоследствии стало известно, что тогда же МТС договорилась о покупке еще и четырех других «дочек» СМАРТС, но сделка не состоялась и стала предметом разбирательств в суде Великобритании.

Осенью 2016 г. стороны достигли мирового соглашения. Согласно ему МТС выкупила только одну из четырех остававшихся у СМАРТС дочерних компаний - в республике Мари Эл, сумма сделки составила 27 млн руб. Остальные компании остались в полном распоряжении СМАРТС, теперь же и они были проданы. Геннадий Кирюшин подчеркнул, что больше у СМАРТС не осталось сотовых активов.