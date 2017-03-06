«Ростелеком» поглотил «сердце Рунета»

«Ростелеком» стал единоличным владельцем группы Safedata, объединяющей различные ЦОД и точку обмена трафика MSK-IX. Сумма сделки по покупке блокпакета Safedata составила 2,26 млрд руб.

«Ростелеком» стал единоличным владельцем Safedata

«Ростелеком» сообщил о консолидации 100% группы Safedata (юридическое лицо – «Центр хранения данных», ЦХД). Сумма сделки по покупке 49,9% доли в Safedata составила 2,255 млрд руб.

Группа Safedata оказывает услуги в области хранения данных, доставки контента и обмена интернет-трафиком. В нее входят ЦОДы «Москва-I» и «Москва-II», соответствующие уровню Tier-3.

Также группа владеет контрольными долями «сердце Рунета» - первой и крупнейшей в России точке обмена интернет-трафиком в MSK-IX и в операторе CDN-сервисов Ngenix.

Как «Ростелеком» скупал Safedata

«Ростелеком» приобрел контроль над Safedata в начале 2015 г. За долю в 50,1% было заплачено 1,83 млрд руб. Сделка позволила Safedata увеличить свои доли в MSK-IX и Ngenix до контрольных.

Также, после установления контроля над Safedata, «Ростелеком» создал на ее базе компанию «РТК-ЦОД», которая стала для «Ростелекома» единым центром компетенции в области центров хранения данных и облачных сервисов.

«Ростелеком» стал единоличным владельцем группы Safedata, объединяющей ЦОДы

и «сердце Рунета» - точку обмена трафика MSK-IX

Согласно базе «Контур-Фокус», приобретенные «Ростелекомом» 49,9% в ООО ЦХД до недавнего времени принадлежали ООО «ЦХД-Инвест», который, в свою очередь, полностью принадлежит кипрскому оффшору Brennen Investments.

«ЦХД-Инвест» до прихода «Ростелекома» была единственным владельцем ЦХД. Собственниками Brennen Invetsments считают основателей Safedata, бывших топ-менеджеров поставщика телекоммуникационного оборудования «РТК-Лизинг» Михаила Марголина и Павла Каплунова.

«Когда мы входили в капитал SafeData в 2015 г., мы предусмотрели возможность через опционные соглашения с оставшимися акционерами выкупить их доли, обеспечив себе полный контроль, - пояснила смысл нынешней сделки старший вице-президент «Ростелекома» Мария Флорентьева. - Сейчас бизнес дата-центров стал для нас одним из важных и основных, и мы видим значительный потенциал дальнейшего развития данного направления. Имея 100% участия в этом бизнесе, мы сможем иметь больше гибкости и конкурентного преимущества при выполнении ряда крупных проектов».

Государство добавит спроса на ЦОД от «Ростелекома»

В ближайшие время спрос на услуги Safedata должен вырасти благодаря законодательным изменениям.. С одной стороны, в 2015 г. Правительство утвердило концепцию создания сети государственных ЦОД, которые бы обслуживали органы государственной власти. Наиболее вероятным претендентом на статус оператора данной сети является «Ростелеком».

Кроме того, Минкомсвязи подготовило законопроект «О критический инфраструктуре интернета». Он предусматривает создание специального реестра точек обмена интернет-трафиком, причем интернет-провайдеры должны будут пропускать трафик именно через них. MSK-IX, будучи крупнейшей площадкой по обмену трафиком, должна выиграть от такого рода предложений.