«Билайн» избавляется от 2800 сотрудников и от дружбы с Ericsson

«Вымпелком» принял масштабное решение о передаче всей своих сетей под управление Huawei и Nokia. Это позволит компании сократить штат на 2,8 тыс. человек. Кроме того, «Вымпелком» прекращает сотрудничество по аутсорсингу с Ericsson.

«Билайн» делает ставку на ауторсинг

Оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщил о реализации масштабного проекта - переходу к новой модели планирования, строительства и эксплуатации сети под названием Smart Management Services. Идея проекта заключается в передаче сетей оператора на всей территории страны под управление двух вендоров: Huawei и Nokia.

Под аутсорсинг будут переданы сети «Вымпелкома» во всех регионах, включая Москву. Речь идет о передаче сетей мобильной и фиксированной связи, а также магистральных каналов связи. У Nokia будут под управлением сети в Южном, Северо-Кавказском и Центральном округах, у Huawei - в Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.

Вендоры займутся планированием, оптимизацией, мониторингом и обслуживанием сети, а также управлением взаимоотношениями в арендодателями.«Вымпелком», со своей стороны, будет определять стратегию развития, качественные параметры сети и, конечно, сохранит за собой контроль за реализацией всего этого на основных этапах жизненного цикла сети, а также собственность на оборудование сети.

«Вымпелком» сократит штат

Контракты с вендорами заключены на пять лет с возможностью пролонгации еще на два года. Перевод сетей под их управление будет происходить в течение 2017 г. Перевод сетей под аутсорсинг будет сопровождаться переходом специалистов «Вымпелкома» на работу к соответствующим вендорам. Гендиректор «Вымпелкома» Шелль Мортен Йонсен (Kjell Johnsen) рассчитывает, что таким образом до конца текущего года оператор сократит свой штат на 2,8 тыс. человек.

Топ-менеджеры «Вымпелкома», Nokia и Huawei. В центре гендиректор «Вымпелкома» Шель Мортин Йонсен

Перевод сетей под аутсорсинг станет вторым этапом трансформации «Вымпелкома». На первом этапе оператор передал поддержку ряда внутренних операций - бухгалтерию, HR и прочее - в единый центр компетенции, построенный оператором в Ярославле.

Прощание с Ericsson

«Вымпелком» уже имеет опыт передачи своих сетей на аутсорсинг вендорам. В 2012-2013 г.г. сети мобильной и фиксированной связи в Центральном округе были переданы под управление Nokia Siemens, в Приволжском и Дальневосточном округах - Huawei, в Сибири и на Урале - Ericsson.

В рамках этого проекта «Вымпелком» сократил штат своих сотрудников. В Huawei перешло около 1,3 тыс. специалистов оператора, в Ericsson - 400 человек, в Nokia Siemens - 500 человек.

Теперь сотрудничество с Ericsson по вопросам аутсорсинга будет прекращено. Большинство из сотрудников, ранее перешедших из «Вымпелкома» в Ericsson, будет переведено в Huawei, пообещал Мортин Йонсен. В российском представительстве Ericsson к моменту публикации не сообщили свою позицию по данному вопросу.

Со своей стороны, оператор МТС напомнил, что он является пионером в области передачи своих сетей на аутсорсинг вендорам. В 2010 г. МТС заключила соответствующий контракт с Nokia Siemens на управление своими сетями в 16 регионах Центрального округа (кроме Москвы).

С тех пор контракт неоднократно продлевался, сейчас он действует до 2020 г. В «Мегафоне» к моменту публикации не сообщили о своих планах по аутсорсингу сетей, ранее о соответствующих проектах оператора не заявлялось.