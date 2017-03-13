Консьерж Фридмана продал долю в партнере «Билайна»

Структуры Ваге Енгибаряна, давнего знакомого главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана, вместе с известным на рынке мобильного контента инвестором Степаном Поповым вышли из числа совладельцев разработчика технологий для маркетинговых коммуникаций «А1 Системс». Теперь компания принадлежит экс-главе «НТВ-Плюс» Дмитрию Самохину и предпринимателю Олегу Евдокименко.

«А1 Системс» сменил владельцев

У разработчика технологий для маркетинговых коммуникаций компании «А1 Системс» сменились владельцы, о чем сообщила сама компания. Изменились собственники у основного владельца компании – «Медиа Холдинг А1», кроме того, «Медиа Холдинг А1» выкупил долю в «А1 Системс» у кипрского офшора M.I.P.R.

«А1 Системс» разрабатывает решения для сотовых операторов и банков. Продукты компании позволяют операторам организовывать продвижение собственных и партнерских сервисов, повышать лояльность, улучшать клиентский опыт, сокращать отток абонентов, и получать актуальную информацию о качестве предоставляемых услуг. Также компания предлагает операторам решения для дистанционного изменения любые настройки и программы, которые размещены на SIM-картах абонентов.

Компания «А1 Системс» была создана некогда крупнейшим агрегатором на рынке мобильного контента «КП (Контент-провайдер) Первый альтернативный». В 2013 г. совладельцем компании стал офшор M.I.P.R., получивший 25% долю.

Кто купил «А1 Системс»

В настоящее время «Медиа Холдинг А1» принадлежит кипрскому офшору Vertadia Holding. Согласно сообщению «А1 Системс», за данным офшором стоят предприниматели Дмитрий Самохин и Олег Евдокименко. Самохин – бывший гендиректор спутникового оператора «НТВ-Плюс» и бывший топ-менеджер холдинга «Газпром-Медиа».

Давний друг Михаила Фридмана Ваге Енгибарян вышел из капитала «А1 Системс»

Евдокименко – член советов директоров страховой компании «Ингвар» и «Косогорского металлургического завода», а также председатель совета директоров британской EcoMachines Ventures.

После выкупа доли офшора M.I.P.R. размер доли «Медиа Холдинг А1» в «А1 Системс» выросла до 80%. Оставшиеся 20% «А1 Системс», по данным «Контур-Фокус», принадлежат гендиректору компании Ольге Курдаковой.

Друг Фридмана был совладельцем партнера «Вымпелкома»

Согласно данным базы Mint Global, за M.I.P.R. стоит предприниматель Ваге Енгибарян. Миноритарным акционером офшора является также телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в группу Vimpelcom). Енгибарян – основатель консьерж-сервиса и одноименного VIP-клуба в Москве PrimeConcept.

Услугами данного консьерж-сервиса пользовались топ-менеджеры «Альфа-банка» (входит в «Альфа-групп») и «Вымпелкома». Частым гостем в клубе PrimeConcept является Михаил Фридман, глава наблюдательных советов «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne, основного владельца группы Vimpelcom. Фридмана и Енгибаряна считают давними друзьями.

Енгибарян и люди из его окружения в разное время были совладельцами различных партнеров «Вымпелкома». Как ранее писал CNews, его «следы» есть в компаниях «Темафон» (основной партнер «Вымпелкома» в области мобильного контента, в настоящее время входит в группу Zed+), «Руми» (проводил SMS-лотереи для абонентов «Билайна» в 2009-2010 г.г.), «Национальная сервисная компания» (владелец созданной «Вымпелкомом» и «Альфа-банком» платежной системы Ruru) и «Лоялити Партнерс Восток» (оператор программы лояльности «Малина», в которую до 2014 г. входил «Вымпелком»).

Основатель «Первого Альтернативного» также продал свою долю

«А1 Системс» также является давним партнером «Вымпелкома» и компаний группы Vimpelcom в других странах. Что касается «КП Первый альтернативный», то данная компания прекратила свою деятельность в 2015 г. За год до этого принадлежащая компании 65% доля в «А1 Системс» была передана структуре «Медиа Холдинг А1».

Согласно данным базы «Контур-Фокус», «Медиа-Холдинг А1» сначала принадлежала гендиректору Екатерине Антохиной и кипрскому офшору Linktime Services, затем перешла под контроль офшора Bezal с Британских Виргинских островов. В 2016 г. собственником «Медиа Холдинг А1» стал Степан Попов, который и продал компанию ее нынешним владельцам.

Попов – известный на рынке инвестор в области мобильного контента. Он был основным владельцем «КП Первый альтернативный», кроме того он является совладельцем и гендиректором провайдера мобильного контента «ИнформМобайл».