«Билайн» придумал, как отменить в России внутрисетевой роуминг. Конкуренты против

ФАС ожидает, что 30 марта 2017 г. сотовыми операторами будет принято решение об отмене национального роуминга в Крыму. Одновременно «Вымпелком» сделал другим операторам предложение, необходимое для отмены внутрисетевого роуминга в целом по стране, но пока «не все восприняли его конструктивно».

Без роуминга в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 30 марта 2017 г. проведет совещание с сотовыми операторами по вопросу отмены роуминговых надбавок при путешествиях по стране. Об этом со ссылкой на замглаву ФАС Анатолия Голомолзина сообщает агентство Rambler News Services (RNS).

В частности, Голомолзин обещает, что на этом совещание будет принято решение об отмене национального роуминга в Крыму. «Сотовые операторы должны будут доложить нам о готовности к этому», - говорит замглавы ФАС.

Агентство «Интерфакс» добавляет, что на совещании в ФАС будет рассматриваться и вопрос об отмене внутрисетевого роуминга в целом по стране. Сотовые операторы должны будут представить свои предложения на этот счет и отчитаться о проделанной работе.

Отличия внутрисетевого и национального роуминга

При путешествиях по России абоненты сталкиваются с двумя видами роуминга: национальным и внутрисетевым. Национальный роуминг работает при поездке в другой регион и регистрации в сети другого оператора. Внутрисетевой роуминг включается, когда абоненты попадают в другой регион, на остаются в сети того же оператора.

«Большая тройка» сотовых операторов - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон» - построили сети во всех регионах «материковой» России, соответственно, их абоненты обслуживаются только по тарифам на внутрисетевой роуминг. Четвертый оператор - Tele2 - работает не во всех регионах, но льготная роуминговая тарификация сохраняется при поездках по всей территории «материковой» России.

«Билайн» заявляет, что ради отмены роуминга предложил всем сотовым операторам снизить

ставки на интерконнект, но «пока не все отреагировали конструктивно»

Исключением для всех операторов является Крым, где не присутствует ни один из федеральных российских сотовых операторов. Там абонентам приходится иметь дело с более дорогим национальным роумингом. В 2016 г. ФАС уже выдавала основному сотовому оператору в Крыму - «К-Телеком» - предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства из-за завышения им цен на межоператорские расчеты (интерконнект), вследствие чего цена для конечных пользователей оказывается завышенной.

Недавно Анатолий Голомолзин уже анонсировал предстоящее избавление россиян от наценок на роуминг. Замглавы ФАС обещал, что национальный роуминг в Крыму перестанет существовать уже в I квартале 2017 г. А в I полугодии 2017 г. перестанет существовать и такое понятие, как внутрисетевой роуминг.

«Билайн» знает, как отменить внутрисетевой роуминг

Из сотовых операторов переговоры с ФАС по вопросу роуминга прокомментировали только в «Вымпелкоме». Представитель оператора Анна Айбашева говорит, что вопрос отмены национального роуминга в Крыму тесно связан с вопросом себестоимости соответствующих услуг. В настоящий момент возможно лишь улучшить условия оказания роуминга в этом регионе.

Относительно внутрисетевого роуминга Айбашева сообщила, что «Вымпелком» направил предложение другим сотовым операторам о снижении цен на интерконнект и роуминговых ставок. Это необходимо для снижения стоимости роуминга для абонентов при путешествиях по России. Сейчас тариф на интерконнект составляет 95 коп. за минуту. «К сожалению, пока не все операторы конструктивно отреагировали на наше предложение», - сетует представительница «Вымпелкома».