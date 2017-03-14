«Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP
«Ростелеком» развернул систему управления строительством «последней мили», основанную на платформе «Гермес», собственном решении компании «Техносерв». Система рассчитана на корпоративных клиентов, внедрение прошло в масштабах страны. В России «Гермес» замещает такие продукты как Primavera, модуль PM ERP SAP и решения от Amdocs, по другому профилю – Pega и Oracle OM.
Система управления строительством «последней мили»
Интегратор «Техносерв» развернул для «Ростелекома» систему управления строительством сетей связи, которая работает с «последней милей» – участком линии между конечным оборудованием клиента и узлом провайдера связи. Создание таких сетей является одним из ключевых направлений бизнеса «Ростелекома» для корпоративных клиентов. Система «Техносерва» внедрена в масштабах страны и рассчитана на заказчиков из бизнеса. Базой для ее создания послужила российская платформа «Гермес» того же разработчика.
Участники не раскрывают суммы контракта, однако известно, что «Ростелеком» использует «Гермес» с 2014 г. Платформа была выбрана по тендеру, в котором «Техносерв» был единственным претендентом на контракт итоговой стоимостью p63,15 млн. В конце того же года за интеграцию продукта с уже существующими системами «Техносерв» получил еще p10,35 млн. В апреле 2015 г. оператор заплатил «Техносерву» p16 млн. за разработку и внедрение новой функциональности для «Гермеса».
Что умеет система
Система позволяет управлять строительством «последней мили» на всех этапах. С ее помощью можно проанализировать возможность и оценить эффективность подключение заказчика к сети «Ростелекома», а потом отследить ход строительства и сдачу работ. В продукте предусмотрена возможность взаимодействия с корпоративными CRM- и ERP-системами, системой линейно-технического учета инфраструктуры сети «Ростелекома», а также системой договорного учета оператора.
Система управления строительством «последней мили» позволяет сравнить предложения от подрядчиков, и выбрать самое подходящее. С ее помощью подрядчиков можно контролировать онлайн, даже если их количество велико. Система автоматически составляет документацию по заключению договора и выполнению проекта. В настоящий момент более 200 подрядчиков «Ростелекома» удаленно подают через нее отчеты о проделанной работе, что в целом сокращает время выполнения проекта.
С внедрением системы процесс строительства «последней мили» во всех филиалах «Ростелекома» стал единообразным, до этого каждый филиал использовал собственные разрозненные решения. В целях унификации «Техносерв» и «Ростелеком» разработали единую методологию организации бизнес-процесса строительства, проанализировав, как это происходит в разных отделениях. В частности, были унифицированы расценки, по которым работают подрядчики, осуществляющие строительство сетей. Общая стоимость работ определяется системой автоматически.
По словам Андрея Зименкова, директор департамента клиентского опыта и управления каналами продаж «Ростелекома», теперь подгонка технических решений и строительных работ «последней мили» под индивидуальные требования клиента требует на 20% меньше времени. В настоящий момент с внедренным решением работает 10 тыс. сотрудников «Ростелекома». Согласно контракту, «Техносерв» обучил 3 тыс. сотрудников компании работать с продуктом.
Что такое «Гермес»
«Гермес» – это промышленная платформа для автоматизации проектирования и строительства сетей, разработанная компанией «Техносерв». Платформа координирует все аспекты работ, помогает определить риски, следит за соблюдением сроков, все это – в одном пространстве.
В «Техносерве» сообщают, что «Гермес» относится к классу OSS/BSS-платформ, на базе которых можно автоматизировать большой набор бизнес-процессов. Функциональность платформы постоянно расширяется. В настоящий момент она представляет собой скорее систему Business Process Management (BPM), которая управляет бизнес-процессами предприятия.
Решение состоит из 9 взаимно интегрированных подсистем, которые могут работать как вместе, так и отдельно. В их число входит управление строительством (BCM), проектирование сетей (NPM), управление разъездными бригадами (WFM), геоинформационная система (GIS), учет сетевых ресурсов (NRI), управление процессами и событиями (WE), управление инцидентами (IM), управление заявками (OM), ситуационное планирование (SP).
По словам Святослава Щенникова, директора по развитию бизнеса департамента по работе с операторами связи «Техносерва», в «Ростелекоме» «Гермес» используется с 2014 г., причем первой внедренной системой было «Ситуационное планирование (SP)». Этот продукт предназначен для планирования строительства сетей в фокусных городах страны. В 2015 г. на базе «Гермеса» в масштабах страны была развернута система управления строительством сетей, но тогда речь шла о магистральных сетях, а не о «последней миле». Кроме того, в 2015 г. «Техносерв» и «Ростелеком» реализовали управление бизнес-процессами строительства в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».
Аналоги «Гермеса»
В части управления проектами зарубежными аналогами «Гермеса» являются такие решения, как Primavera, реализованное компанией Oracle в 2008 г., или модуль PM ERP SAP, или решения от Amdocs. В части OM/BPM «Гермес» составляет конкуренцию Pega и Oracle OM.
Однако, по словам Екатерины Андреевой, руководителя пресс-службы «Техносерва», зарубежные продукты не учитывают все особенности российской нормативной базы, а также требования по учету и сдачи объектов в эксплуатацию в сфере строительства. В то же время, все это учитывает «Гермес». «На наш взгляд, других таких всеобъемлющих российских решений пока нет», – комментирует Андреева ситуацию с отечественными аналогами.