Через месяц «Евросеть» развалится надвое

Совладельцы «Евросети» планируют договориться о судьбе этой сети, а значит и существовании ее раскрученного бренда в течение одного месяца или даже меньше.

В шаге от решения судьбы «Евросети»

«Мегафон» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») намерены договориться о судьбе принадлежащей им в равных долях «Евросети» в течение одного месяца. Об этом заявил гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков. «Переговорный процесс о возможном разделении "Евросети" продолжается, — сказал он. — Надеюсь, это продлится не больше, чем месяц, может быть, даже быстрее».

Напомним, слухи о возможном разделении «Евросети» появились еще весной 2016 г. Подразумевалось, что каждый из операторов заберет себе половину от розничной сети, которая сейчас насчитывает порядка 4,2 тыс. салонов по всей России, и присоединит новые точки к собственной сети. При таком развитии событий весьма существенным вопросом является сохранение или полное исчезновение самого бренда «Евросети».

Как у «Евросети» появились ее нынешние владельцы

Компания «Евросеть» была основана в 1997 г., и через несколько лет стала крупнейшей в России розничной сетью, осуществляющей торговлю на рынке мобильной и портативной техники. В конце 2008 г. предприниматель Александр Мамут приобрел 100% акций «Евросети» у ее основателей Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева, после чего 49,9% акций он тут же перепродал «Вымпелкому». То есть фактически Мамут изначально приобретал «Евросеть» в интересах «Вымпелкома» и его крупнейшего акционера — «Альфа-групп».

Судьба «Евросети» решится в течение месяца

«Вымпелком» имел возможность увеличить до контрольной свою долю в «Евросети», но отказался от этой идеи. В результате в конце 2012 г. 50% акций «Евросети» приобрел «Мегафон» и его контролирующий акционер – холдинг Garsdale Services Алишера Усманова. «Вымпелком» в тот же момент увеличил свою долю до 50%.

С 2009 г. президентом «Евросети» выступает предприниматель Александр Малис. Его родной брат Олег Малис является владельцем сети «Связной» — прямого конкурента «Евросети».