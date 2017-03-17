«Мегафон» потерял 3,4 миллиарда из-за тарифа «Билайна»

«Мегафон» списал убытков на 3,4 млрд руб. из-за переоценки стоимости интернет-провайдера NetByNet. Причиной этому стало общее снижение стоимости ШПД активов, вызванное, в том числе, акцией «Вымпелкомом» «Интернет за 1 руб.».

«Мегафон» получил убыток от ШПД

«Мегафон» сообщил о списании по итогам 2016 г. убытков на сумму 3,4 млрд руб., вызванных обесцениванием активов оператора в области широкополосного доступа в интернет (ШПД). Как говорится в отчете оператора, доходность ШПД-услуг быстро падает, что приводит к пересмотру прогнозов руководства «Мегафона» по этому сегменту в связи со сложной экономической ситуацией и высокой конкуренцией на рынке.

Данное списание привело к тому, что чистая прибыль «Мегафона» за IV квартал 2016 г. снизилась на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 3,08 млрд руб. Аналогичным образом чистая прибыль компании по итогам всего 2016 г. снизилась на 34,7% до 25,5 млрд руб.

Неудачная покупка NetByNet

Финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян пояснил, что списания связаны с переоценкой стоимости интернет-провайдера NetByNet (NBN), который был приобретен «Мегафоном» в 2011 г.

Тогда за NBN было заплачено $270 млн (7,48 млрд руб по тогдашнему курсу). Продавцом компании был Иван Таврин, партнер по медиа-бизнесу основного акционера «Мегафона» Алишера Усманова. В 2012 г. Таврин возглавил «Мегафон» и проработал на этом посту четыре года.

Предложение «Билайна» «Интернет за один рубль» сильно снизила цену интернет-активов «Мегафона»

Позднее «Мегафон» через NBN начал скупку ШПД-активов в различных регионах. Были приобретены интернет-провайдеры «Чебнет» в Чувашии за 630 млн руб., «Югра-Телеком» из Ханты-Мансийского округа за 2,42 млрд руб., «Находка-Телеком» из Приморского края за 196 млн руб., «лучше.net» из Курской области за 318 млн руб. и «Теле-Миг» из Ямало-Ненецкого автономного округа за 120 млн руб. Также было куплено несколько интернет-провайдеров из Подмосковья на общую сумму 238 млн руб.

Всему виной - предложение «Билайна»

С момента покупки NBN в 2011 г. ситуация на рынке ШПД сильно изменилась, говорит Вермишян. На это повлияла, в частности, запущенный год назад «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») тариф «Интернет за один рубль». Тогда оператор предоставил своим абонентам из числа пользователей сотовой связи возможность пользоваться проводным интернетом за символическую сумму 1 руб. в месяц. У других федеральных и региональных интернет-провайдеров также были свои акции, что и привело в результате к снижению стоимости ШПД-активов.

По данным аналитического агентства TMT-Consulting, это предложение «Вымпелкома» пользуется популярностью. За год к ней подключилось 500 тыс. абонентов. «В целом ШПД-рынок действительно практически не растет, - констатирует управляющий партнер TMT-Consulting Константин Анкилов. - Рост демонстрирует только «Ростелеком» за счет продолжения строительства сетей в регионах, в Москве также растет МГТС».