Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов

«Мегафон» раскрыл сумму сделки со СМАРТС

«Мегафон» раскрыл сумму, за которую приобрел у группы СМАРТС трех поволжских сотовых операторов: «СМАРТС-Ульяновск», «СМАРТС-Пенза» и работающий в Мордовии «СМАРТС-Саранск».

Согласно отчету «Мегафона», сумма сделки составила 780 млн руб. Из них 480 млн руб. были выплачены в момент совершения сделки и еще 300 млн руб. будут выплачены через два месяца после этой даты.

«Мегафон» приобрел эти компании ради принадлежащего им частотного ресурса в диапазоне 1800 МГц. Изначально этот диапазон предназначался для технологии второго поколения сотовой связи стандарта GSM, но несколько лет назад эти частоты разрешили использовать и для связи в технологии четвертого поколения стандарта LTE (4G).

Именно для расширения возможностей LTE-сетей «Мегафон» и будет использовать приобретенные компании. Абонентская база была только у одной из этих компаний, и то небольшая, говорит вице-президент «Мегафона» Анна Серебряникова.

Долгая продажа СМАРТС

Напомним, сотовый оператор СМАРТС был создан в 1990-х годах в Самаре. Впоследствии компания начала экспансию в другие регионы Поволжья, Центрального и Южного округов.

Глава и основной акционер СМАРТС Геннадий Кирюшин

В 1998 г. СМАРТС получил лицензию на стандарт GSM-1800 на всю территорию Приволжского укрупненного округа. Компания хотела стать федеральным оператором и даже пыталась выйти в Москву, но безуспешно.

С 2005 г. основной владелец СМАРТС Геннадий Кирюшин начал поиски инвестора для компании. Одновременно компания «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП), специалист по корпоративным конфликтам, начала длительную борьбу с Кирюшиным. В частности, СКП выкупила у ВЭБ права требования по кредиту на $57 млн, предоставленному принадлежащему Кирюшину оффшору под залог 32%.

Впоследствии выяснилось, что СКП получила средства на борьбу за акции СМАРТС от структур АФК «Система» - основного акционера МТС. В 2007-2008 гг. покупкой СМАРТС интересовались «Вымпелком», «Мегафон» и МТС. Летом 2008 г. МТС готова была купить СМАРТС за $1 млрд, но сделке помешал начавшийся мировой финансовый кризис.

В последующие годы покупкой СМАРТС интересовались Tele2 и «Ростелеком», но сделка не состоялась из-за непрекрающегося конфликта с СКП. В таких условиях Кирюшин принял решение выделить активы СМАРТС в отдельные дочерние предприятия и продавать компанию по частям.

Распродажа по частям

Летом 2005 г. «Мегафон» выкупил основной актив СМАРТС в Самаре и купил «дочки» компании в Астраханской и Ярославской областях и республике Чувашия. Сумма той сделки составила 5,75 млрд руб. Таким образом, всего «Мегафон» потратил на активы СМАРТС 6,53 млрд руб.

Осенью 2015 г. «Вымпелком» за неназванную сумму приобрел активы СМАРТС в Астраханской и Саратовской областях (в некоторых регионах у СМАРТС было несколько «дочек») и республике Калмыкия. А в конце 2014 г. МТС приобрела «дочек» оператора в Пензенской и Ивановской областях и Башкортостане за 3,13 млрд руб.

Позднее стало известно, что тогда же, в конце 2014 г., МТС договорилась о покупке еще четырех «дочек» СМАРТС, однако в этой части сделка не состоялась и стороны стали выяснять отношения в суде Великобритании.

Осенью 2016 г. стороны достигли мирового соглашения. Из четырех «дочек» СМАРТС, являвшихся субъектами судебного разбирательства, МТС выкупила только одну - в республике Мари-Эл. Остальные три компании остались у СМАРТС, и именно сейчас их приобрел «Мегафон».