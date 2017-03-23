Хозяева МТС инвестировали в поставщика «Ростелекома» и Mail.Ru

Компания NFWare привлекла $2 млн инвестиций, в том числе от Sistema Venture Capital, Maxfield Capital и Almaz Capital. Вендор разрабатывает ПО для виртуализации сетевой инфраструктуры. Самые известные проекты были выполнены для Ростелекома, Mail.Ru Group и испанского оператора Telefonica.

NFWare собирает инвестиции

Российская компания NFWare сообщила о привлечении $2 млн инвестиций. Компания занимается разработкой решений для виртуализации сетевой инфраструктуры. Инвестиционный раунд возглавил фонд Sistema Venture Capital. Главным инвестором фонда, в свою очередь, является корпорация АФК «Система», основной собственник оператора МТС и рядя других компаний.

Кроме того, в ходе раунда NFWare получила средства от своих нынешних инвесторов – российских фондов Maxfield Capital и Almaz Capital, а также испанского телеком-оператора Telefonica. Объем инвестиций от каждого инвестора и доли, приобретенные на раунде, не раскрываются.

Полученные деньги NFWare потратит на экспансию на европейском рынке и выход на рынок США. Инвестиционным консультантом раунда выступил технопарк «Сколково», резидентом которого является компания.

Продукция NFWare

NFWare создает сетевое ПО, предназначенное для работы на распространенных серверах архитектуры х86. Продукты базируются на технологиях виртуализации сетевых функций и программно-конфигурирыемых сетей (NFV/SDN). Они позволяют частично перенести функции сетевой инфраструктуры в виртуальную среду.

Основные продукты NFWare – это решения Virtual ADC и Virtual CGNAT. С помощью Virtual ADC производится распределение нагрузки между серверами во время обработки трафика. Также решение отвечает за скоростную обработку запросов и защиту от DDoS-атак. NFWare утверждает, что это самое быстрое решение в своем классе, оно способно обрабатывать порядка 40 млн соединений в секунду.

Компания NFWare утверждает, что ее NFV-продукты в 10 раз быстрее мировых аналогов



Virtual CGNAT обеспечивает совместное использование одного IP-адреса несколькими абонентами – практика, к которой прибегают в условиях нехватки адресов протокола IPv4. Кроме того, продукт дает возможность перейти на протокол IPv6. Пропускная способность Virtual CGNAT достигает 200 Гбит/c.

Разработчики утверждают, что пропускная способность обоих продуктов, Virtual ADC и Virtual CGNAT, примерно в 10 раз больше, чем у аналогов от F5 Networks, A10 Networks и других крупных мировых вендоров. Система тарификации такова, что клиент платит за объем фактически обработанных данных.

Перспективы виртуализации

По данным исследовательской компании Analysys Mason Group, в 2016 г. объем рынка ПО для виртуализации сетевой инфраструктуры достиг $2,4 млрд. К 2023 г. он может вырасти до $29 млрд. Крупные телеком-операторы собираются завершить виртуализацию большей части своих сетей к 2020 году.

По словам Александра Бриткина, основателя и гендиректора NFWare, виртуализация сетей станет инфраструктурной базой стандарта связи 5G и интернета вещей. Поэтому она присутствует в стратегиях крупных телеком-операторов, что побуждает NFWare к экспансии на американском и европейском рынках. Как отмечает президент Sistema_VC Алексей Катков, решения NFWare должны быть востребованы среди заказчиков, желающих повысить скорость обработки трафика.

Как подчеркивает Александр Галицкий, управляющий партнер Almaz Capital, решения NFWare коммерциализируются в форме стартапа. «Сегодня стартапы строят глобальные продукты с распределенной технической инфраструктурой, не привязанной к определенной географической локации. Это стало возможным благодаря сетевым решениям, которые обеспечивают максимально быструю передачу данных в режиме реального времени», – считает Ана Сегурадо (Ana Segurado), глобальный менеджер Telefónica Open Future.

История контрактов и инвестиций NFWare

NFWare занимается разработкой сетевого ПО для операторов связи, дата-центров и корпораций. Ее решения базируются на технологии виртуализации сетевых сервисов (NFV). Компания была создана в 2014 г. на базе Центра прикладных исследований компьютерных сетей (ЦПИКС). Основателями выступили Александр Бриткин, Игорь Рыжов и Павел Иващенко, сейчас Бриткин является гендиректором, Рыжов и Иващенко – старшими разработчиками. Главный офис NFWare находится в Мадриде, Испания. В Москве расположен центр исследований и разработок.

В конце 2015 г. NFWare собрала $500 тыс. инвестиций, до этого ею был получен грант «Сколково» в размере p5 млн. Компания прошла акселерацию по программе Wayra, Telefonica Open Future. Состоит в ассоциациях Intel Network Builders, Nokia CloudBand и HP OpenNFV.

Начиная с 2015 г. NFWare выполнила ряд внедрений своей продукции в сетях европейских операторов. В частности, в феврале 2017 г. компания заключила контракт с Mail.Ru Group. В рамках этого договора соцсеть «Одноклассники» внедрила решение для балансировки трафика NFWare Virtual Load Balancer.

У NFWare есть совместные проекты с Ростелекомом и Telefonica. В 2016 г. у них прошел тестирование продукт Virtual CGNAT, однако внедрение его в реальные сети этих операторов пока не состоялось.

В 2016 г. NFWare заняла первое место в конкурсе Challenge Up!, который проводили Deutsche Telekom, Intel и Cisco. По данным исследовательской компании Technavio, NFWare входит в число 50 ведущих игроков рынка NFV-решений.