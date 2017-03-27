«Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей

Принадлежащий группе Vimpelcom египетский холдинг Global Telecom прекратил листинг на Лондонской фондовой бирже. Также холдинг выкупил собственные акции на $225 млн.

Global Telecom Holdings уходит с Лондонской фондовой биржи

Египетский холдинг Global Telecom (GTH) объявил о прекращении листинга (включение ценных бумаг в котировочные списки) на Лондонской фондовой бирже. Холдинг объединяет сотовых операторов из Алжира, Бангладеша и Пакистана и входит в группу Vimpelcom, которая работает в России под торговой маркой «Билайн».

О своем намерении покинуть Лондонскую биржу GTH сообщил в начале года. Тогда же холдинг рассказал о проведении выкупа собственных акций (buy-back) на общую сумму 4,1 млрд египетских фунтов ($225 млн).

Выкуп собственных акций на $225 млн

В рамках buy-back планировалось выкупить до 525 млн акций холдинга (10% от общего числа) по цене 7,9 египетских фунтов ($0,43) за одну акцию. Однако в итоге миноритарии GTH предложили к выкупу в 2,5 раза больше акций – 1,33 млн. В результате компания выкупала собственные ценные бумаги у каждого акционера в пропорциональном размере.

Далее выкупленные акции были погашены. Для этого GTH получил одобрение от внеочередного собрания своих акционеров.

Египетская дочерняя структура Vimpelcom вынуждена была уйти с Лондонской биржи

Также внеочередное собрание акционеров GTH одобрило делистинг с Лондонской биржи. Соответствующее одобрение было получено и от египетских властей. У GTH остается листинг в Египте на Каирской фондовой бирже.

Необходимость buy-back и делистинга объяснялись низким объемом торгов глобальных депозитарных расписок (GDR), в виде которых акции GTH обращались на Лондонской фондовой бирже. Также делистинг поможет сократить расходы компании. Byu-back был проведен в том числе и для того, чтобы владельцы GTH смогли избавиться от акций в преддверии делистинга.

Как Global Telecom Holdings вошел в Vimpelcom

Напомним, Global Telecom Holdings изначально назывался Orascom Telecom Holdings. Его основателем был египетский миллиардер Наджиб Савирис. В 2001 г. он обменял контроль над Orascom Telecom вместе с итальянским сотовым оператором Wind Telecomminicazioni на 30% акций Vimpelcom.

Впоследствии Савирис продал акции Vimpelcom его двум основным акционерам — холдингу Altimo (входит в «Альфа-групп»; сейчас этот пакет принадлежит LetterOne) и норвежскому Telenor. В 2013 г. Altimo объявляло оферту долей миноритариев в GTH, но она оказалась неуспешной.